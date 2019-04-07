Haberler Ankara - Son Dakika Ankara Haberleri Haberler Ankara - Son Dakika Ankara Haberleri
07 Nisan 2019- Gündem G: 08 Nisan 2019

İzmir’de Ölümlü Kavga! Yanında Çalışan Elemanını Döverek Öldürdü!

Olay geçtiğimiz gün gece saatlerine yaşandı. İzmir Alsancak’ta bir bar işleten Hasan Yücel (35), aynı barda çalışanı olarak görev yapan 29 yaşındaki Mustafa Demir’i döverek öldürdü.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay geçtiğimiz gün gece saatlerine yaşandı. İzmir Alsancak’ta bir bar işleten Hasan Yücel (35), aynı barda çalışanı olarak görev yapan 29 yaşındaki Mustafa Demir’i döverek öldürdü. İddiaya göre barın içinde başlayan tartışma sokakta devam etti.

Mustafa Demir, işvereninden aldığı yumruk darbeleriyle ağır yaralandı. Sokak ortasında, herkesin gözü önünde cereyan eden kavgada talihsiz genç, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını kaybetti. Katil zanlısı işveren ara sokaklarda izini kaybettirerek kayıplara karıştı.

İzmir’in Konak İlçesi Alsancak semtinde yaşanan feci olayda, 29 yaşındaki genç Mustafa Demir, işvereninden aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle kanlar içinde yerde kaldı. Gece saat 02:00 sularında yaşanan olayda, Bornova Sokağı Vesile Bar işletmecisi Hasan Yücel ve yanında çalışan elemanı Mustafa Demir bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

Aldıkları alkolün de etkisiyle kısa sürede tartışma yumruk yumruğa bir kavgaya dönüştü. Barın içinde başlayan tartışma barın önünde sokak ortasında devam etti. Öfkeden gözü dönen işveren Hasan Yücel, çalışanı Mustafa Demir’e herkesin gözü önünde tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı.

Yüksek alkollü olduğu iddia edilen Yücel ve Demir, barın önünde feci şekilde kavga etti. Kavga sırasında yere düşen Mustafa Demir’e peş peşe tekme ve yumruklarla vurmaya devam eden Hasan Yücel, 29 yaşındaki elemanının ağzından ve burnundan gelen kanlara aldırmadan çalışanını öfkeli bir şekilde darp etti.

Aldığı darbeler sonucu bilincini kaybeden talihsiz genç, hareketsiz bir şekilde yerde kaldı. Bunun üzerine korkunç kavgaya tanık olanlar hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 122 acil ekipleri, kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu bilincini kaybeden Demir’e ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra Alsancak Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülmek istenen 29 yaşındaki Mustafa Demir, ambulansta son nefesini verdi.

İşletmecisi olduğu barda çalışan Mustafa Demir’i döverek öldüren katil zanlısı Hasan Yücel, olay sonrasında bardan ceketini aldıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı. Ara sokaklarda izini kaybettirmeyi başaran Yücel hakkında polis soruşturma başlattı.

07 Nisan 2019 - Gündem

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz “Biz herkesin başkanıyız" mask
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz “Biz herkesin başkanıyız"
Yeni İş Kuran Gençlere Müjde mask
Yeni İş Kuran Gençlere Müjde
Milli Savunma Bakanlığından Teröristlere Bir Darbe Daha ( videolu ) mask
Milli Savunma Bakanlığından Teröristlere Bir Darbe Daha ( videolu )
Akar: ''Pençe Harekatı İle Terör Örgütüne Büyük Darbe Vuruldu'' mask
Akar: ''Pençe Harekatı İle Terör Örgütüne Büyük Darbe Vuruldu''
Balıkesir Gömeç’te 21 Göçmen Yakalandı mask
Balıkesir Gömeç’te 21 Göçmen Yakalandı
Gaziantep'te Üst Üste 6. Kez Muhtar Seçilince Ne Yaptı ( Videolu ) mask
Gaziantep'te Üst Üste 6. Kez Muhtar Seçilince Ne Yaptı ( Videolu )
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi mask
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi
Kara delik fotoğrafının arkasındaki kişi 29 yaşındaki Katie Bouman mask
Kara delik fotoğrafının arkasındaki kişi 29 yaşındaki Katie Bouman
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz “Biz herkesin başkanıyız" mask
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz “Biz herkesin başkanıyız"
Sudan halkı sivil darbe yaptı  mask
Sudan halkı sivil darbe yaptı 
ASKİ’den abonelere teknolojik kolaylık mask
ASKİ’den abonelere teknolojik kolaylık
Ege İhracatçı Birlikleri ihracatın yıldızlarını ödüllendirecek mask
Ege İhracatçı Birlikleri ihracatın yıldızlarını ödüllendirecek

GALERİ

Mehmet Günsür Kimdir? mask
Mehmet Günsür Kimdir?
Berna Keklikler Kimdir? mask
Berna Keklikler Kimdir?
Hande Erçel Kimdir? mask
Hande Erçel Kimdir?
Muazzez Ersoy Kimdir? mask
Muazzez Ersoy Kimdir?
Afra Saraçoğlu Kimdir? mask
Afra Saraçoğlu Kimdir?
Demet Şener’in Çocuklarından Yeni İlişkiye Onay mask
Demet Şener’in Çocuklarından Yeni İlişkiye Onay
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL