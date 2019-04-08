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08 Nisan 2019- Teknoloji

Now Business&Tech Week İçin Geri Sayım Başladı

Management Centre Türkiye MCT tarafından bu yıl ikincisi tertip edilen Türkiye’nin ilk ve tek iş ve teknoloji haftası “&NOW Business&Tech Week” 2-3 Mayıs tarihleri arasında Volkswagen Arena’da gerçekleştirilecek

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Management Centre Türkiye MCT tarafından bu yıl ikincisi tertip edilen Türkiye’nin ilk ve tek iş ve teknoloji haftası “&NOW Business&Tech Week” 2-3 Mayıs tarihleri arasında Volkswagen Arena’da gerçekleştirilecek. İnsan Kaynakları Doruğu, Dijital Liderlik Doruğu, Future of Work Doruğu, HR Tech Leaders, Be Digital İdare Fuarı gibi pek çok etkinliği bünyesinde barındıran &NOW, bu yıl katılımcılarına dijital dönüşümle yeni dünyanın kapılarını aralayacak.

Management Centre Türkiye’nin tertip ettiği merkezinde teknoloji olan, idare ve insan kaynakları kavramlarının iç içe geçtiği &Now Business&Tech Week için geri sayım başladı.

Dünyanın lider adlarının toplandığı ve geleceğin liderlerine yeni marifetler kazandıracak &NOW ile iş dünyası gelecekle buluşma fırsatı tutacak.

5 bin ziyaretçi hedefi ile 2 Mayıs Perşembe günüVolkswagen Arena’dabaşlayacak organizasyon kapsamında; İnsan Kaynakları Zirvesi, Dijital Liderlik Zirvesi, Future of Work Zirvesi, HR Tech Leaders ve Be Digital Yönetim Fuarı gibi etkinlikler ile gelecek iki gün boyunca derinlemesine dijital dönüşüm ele alınacak.

Dünya Ekonomik Forumu ‘İşin Geleceği’ 2018 raporuna göre 2022 itibariyle tüm dünyada toplam 133 milyon yeni iş fırsatı doğarken 75 milyon pozisyon yok olacak.Bu dönüşüme iş dünyasının nasıl hazırlanacağı, &NOW Business&Tech Week kapsamındaki en önemli etkinliklerden biri olan“Hello HR”teması ile düzenlenecek 24’üncü İnsan Kaynakları Zirvesi’nde cevap bulacak.

“Dijital Dünya, Teknolojik Dönüşüm ve İnsan Kaynakları” alt başlığında, değişen İK teknolojileri ve iş modelleriyle yeni dijital dünyada insanın konumlanmasının tartışılacağı zirvenin konuşmacılar arasında Richard Watson, Ian Bailie, Peter Wood, Lee Andrews, Alfonso Diez David, Di Macdonald, Andy Swann, Ghislaine Caulat, Paul Huges, Cenk Akıncılar, Fatih Uysal ve Tanyer Sönmezer gibi önemli isimler bulunuyor.

&NOW Business&Tech Week kapsamında; gelecek vadeden girişimler, kurumsal firmalar ve

en iyi teknoloji şirketlerini binlerce profesyonelle buluşturanBe Digital Yönetim Fuarı,katılımcıları teknolojinin geleceğiyle tanıştıracakDijital Liderlik Zirvesi,geleceğin yetkinliklerinin konuşulacağıFuture Of Work Zirvesi,İK dünyasında teknolojinin en iyi kullanım örneklerinin dinlenebileceğiHR Tech Leadersetkinliklerikatılımcılara unutamayacakları iki gün yaşatacak.

08 Nisan 2019 - Teknoloji

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