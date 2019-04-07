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07 Nisan 2019- Yaşam G: 08 Nisan 2019

Ünlü Boşanma Avukatı Laura Wasser; "Boşanmak Kolay Olabilir"

Amerika Birleşik Devletleri’nde 23 yıllık kariyeri boyunca Angeline Jolie, Johnny Depp, Stevie Wonder ve Kim Kardashian gibi ünlülerin boşanma davalarını “boşanmak kolay olabilir” sloganıyla sonuçlandıran Laura Wasser öğütler.

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Boşanma davaları arasında “çekişmeli boşanma davaları” olarak isimlendirilen boşanma davaları her daim zor olmakla beraber bir de işin içine Holywood ünlüleri girdiğinde; yüksek tazminatlar, medya, magazinciler ve gazeteciler derken davaların iyice içinden çıkılmaz bir hal aldığı da görülür.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde 23 yıllık kariyeri boyunca Angeline Jolie, Johnny Depp, Stevie Wonder ve Kim Kardashian gibi ünlülerin boşanma davalarını “boşanmak kolay olabilir” (“divorce can be easy”) sloganıyla sonuçlandıran Laura Wasser bu yönde mucize boşanma avukatı olarak nitelendiriliyor.

23 yıllık kariyeri boyunca en zor boşanma davalarının üstesinden gelmeyi ve birçok prestijli “en iyi boşanma avukatı, en iyi kadın avukat” listelerine en tepelerden girmeyi başaran Laura Wasser yakın bir süre önce kurduğu internet sitesi aracılığıyla çiftlere altın öğütler vermeyi de ihmal etmiyor.

Bu öğütler ünlü avukatın 23 yıllık meslek hayatı boyunca edindiği tecrübeler ile birlikte boşanmanın üstesinden gelebilmek için site ziyaretçilerine oldukça önemli detaylar sağlarken, ziyaretçilere evliliklerini kurtarabilmek için çok değerli tüyolar veriyor. Laura Wasser yolu boşanmaya düşenlerin kendisine hep aynı üç soruyu sorduğundan bahsederken;

Laura Wasser “boşanmaya rağmen evlilik kuralları” adı altında onlarca kere yüzleştiği soruların cevaplarını hem kadınların hem de erkeklerin bakış açısıyla değerlendirirken, boşanmamış olmasına rağmen bile ülke nüfusun yarısının hemen hemen bu soruları kendi kendine sorduğunu da belirtiyor

07 Nisan 2019 - Yaşam

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