Başkent'te Yaya Üst Geçitlerinin Sayısı Artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafında sürdürdüğü yol çalışmalarının yanı sıra yayaların da güvenliğini önceleyen çalışmalara imza atıyor.

Sürücüler kadar yayaların da güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişlerini sağlayabilmeleri için yaya üst geçidi yapımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi bu yıl Başkent’e 30 yeni yaya üst geçidi yapımı gerçekleştirmeyi planlıyor. Son olarak 4 yaya üst geçidinin yapımını tamamlayan Büyükşehir ekipleri, 7 üst geçidin imalat çalışmalarına başlarken, 19 üst geçidin de projelerini hazırladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı İnşaat Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri Sincan İlçesi Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı üzerindeki 3 ayrı yaya üst geçidi ile Ümitköy’de bir yaya geçidini tamamlayarak, yayaların hizmetine soktu.

-Sincan 358. Sokak girişi yaya üst geçidi,

-Sincan Nafiz Körez OSB Semt Polikliğini önü yaya üst geçidi,

-Sincan Fatih Stadı önü yaya üst geçidi,

-Ümitköy Şaşmaz Bulvarı Hava Lojistik Komutanlığı önü yaya üst geçidi

Birçok noktada asansörlü yaya üst geçitleri imalatına başlayan Büyükşehir ekipleri, şu noktalarda çelik konstrüksiyon ve betonarme imalatlarını da hızlandırdı:

-İstanbul Yolu üzeri Gölde Luxe Konutları önü yaya üst geçidi,

-Ayaş Yolu üzeri 1416. Sokak hizası yaya üst geçidi,

-Sincan 12. Cadde Dr. Nafiz Körez Hastanesi önü yaya üst geçidi,

-Ankara Üniversitesi Dışkapı Kampüsü 2027 Ada 84 parsel ile 7065 ada 14 parsel arası yaya üst geçidi,

-ASKİ Spor Salonu önü yaya üst geçidi,

-Ergazi Mahallesi Batı Bulvarı 1803. Sokak kesişimi yaya üst geçidi,

-Ayaş Caddesi Başak Tıp Merkezi önü yaya üst geçidi,

Şehrin birçok noktasında bakım onarım ve tadilat çalışmaları yapılan yaya üst geçitlerinin dışında bu yıl yapılması planlanan üst geçitler ise şöyle:

-Turan Güneş Bulvarı üzeri Yıldız Kule önü yaya üst geçidi,

-Turan Güneş Bulvarı üzeri 578. Sokak hizası yaya üst geçidi,

-Turan Güneş Bulvarı üzeri ODTÜ Ormanı A4 kapısı önü yaya üst geçidi,

-Esenboğa Protokol Yolu Pursaklar Afiyet Fırın önü yaya üst geçidi,

-Sincan İlçesi Ayaş Caddesi üzeri Gimsa AVM önü yaya üst geçidi,

-Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı-250. Sokak kesişimi (yeni hastane) yaya üst geçidi,

-Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) Hidromek Hizası yaya üst geçidi

-Batı Bulvarı-2026. Cadde Kesişimi yaya üst geçidi,

-Ankara Bulvarı üzeri Gazi Fişek Fabrikası önü yaya üst geçidi,

-Ergazi Mahallesi Sait Ulusoy Eğitim Uygulama Okulu önü yaya üst geçidi,

-Gümüşdere Mahallesi yaya üst geçidi,

-Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) Kentpark-CEPA AVM arası yaya üst geçidi,

-Etimesgut İlçesi Elvankent Banliyö İstasyonu önü yaya üst geçidi,

-Etimesgut İlçesi Emirler Banliyö İstasyonu önü yaya üst geçidi,

-Keçiören ilçesi Kardeşler Cumhuriyet Ortaokulu önü yaya üst geçidi,

Pursaklar İlçesi Pursaklar Devlet Hastanesi önü yaya üst geçidi,

-Anadolu Bulvarı üzeri Çiftlik Kavşağı yaya üst geçidi,

-Bilkent Şehir Hastanesi hizası yaya üst geçidi-1,

-Bilkent Şehir Hastanesi hizası yaya üst geçidi -2,

-Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) Hayalpark Sitesi önü yaya üst geçidi