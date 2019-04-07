SONDAKİKA: YSK'dan Ankara seçimleri için flaş karar

AK PartiAnkaraİl Başkanlığı tarafından Ankara'nın 25 ilçesinde büyükşehir belediye başkan adaylığıseçiminde kullanılan oyların yeniden sayımına ilişkin yapılan başvuru sonuçlandı.
YSK tarafından yapılan inceleme neticesinde 25 ilçeye yapılan itirazlardan 13'ünün reddedildiği öğrenildi.
12 ilçeye yapılan başvurunun da YSK tarafından görüşüldüğü belirtildi.
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