Haberler Ankara - Son Dakika Ankara Haberleri Haberler Ankara - Son Dakika Ankara Haberleri
07 Nisan 2019- Spor G: 08 Nisan 2019

Milli tenisçi İpek Soylu Mısır'da

Milli tenisçi İpek Soylu, geçen hafta çifte şampiyonluk yaşadığı Mısır'da bu hafta teklerde yine mutlu sona ulaştı.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Milli tenisçi İpek Soylu Mısır'da

ANKARA Anadolu Ajansı - Ulusal tenisçi İpek Soylu, Mısır'da tertip edilen 15 bin dolar ödüllü turnuvada tek bayanlarda şampiyon oldu.

Şarm El-Şeyh şehrindeki turnuvada tek bayanlarda 2 numaralı seri başı olarak mücadele eden İpek, finalde Belçikalı Magali Kempen ile karşılaştı.

Korttan 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılan milli tenisçi, şampiyonluğa erişti.

İpek Soylu, Mısır'da geçen hafta da hem tekler hem de çiftlerde şampiyon olmuştu.

07 Nisan 2019 - Spor

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
Türkiye Yıldızlar Bilek Güreşi Ordu'da mask
Türkiye Yıldızlar Bilek Güreşi Ordu'da
İngiltere'de İlk Finalist mask
İngiltere'de İlk Finalist
Beşiktaş’ta Arturo Vidal Hareketliliği mask
Beşiktaş’ta Arturo Vidal Hareketliliği
Fenerbahçe Beko Ve Anadolu Efes'in Çeyrek Final Maç Programı Belli Oldu mask
Fenerbahçe Beko Ve Anadolu Efes'in Çeyrek Final Maç Programı Belli Oldu
Medipol Başakşehir Şampiyonluk Yoluna Adım Adım Yaklaşıyor mask
Medipol Başakşehir Şampiyonluk Yoluna Adım Adım Yaklaşıyor
Fenerbahçe’de Kritik Dönem Öncesi Moral Kahvaltısı mask
Fenerbahçe’de Kritik Dönem Öncesi Moral Kahvaltısı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi mask
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi
Kara delik fotoğrafının arkasındaki kişi 29 yaşındaki Katie Bouman mask
Kara delik fotoğrafının arkasındaki kişi 29 yaşındaki Katie Bouman
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz “Biz herkesin başkanıyız" mask
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz “Biz herkesin başkanıyız"
Sudan halkı sivil darbe yaptı  mask
Sudan halkı sivil darbe yaptı 
ASKİ’den abonelere teknolojik kolaylık mask
ASKİ’den abonelere teknolojik kolaylık
Ege İhracatçı Birlikleri ihracatın yıldızlarını ödüllendirecek mask
Ege İhracatçı Birlikleri ihracatın yıldızlarını ödüllendirecek

GALERİ

Mehmet Günsür Kimdir? mask
Mehmet Günsür Kimdir?
Berna Keklikler Kimdir? mask
Berna Keklikler Kimdir?
Hande Erçel Kimdir? mask
Hande Erçel Kimdir?
Muazzez Ersoy Kimdir? mask
Muazzez Ersoy Kimdir?
Afra Saraçoğlu Kimdir? mask
Afra Saraçoğlu Kimdir?
Demet Şener’in Çocuklarından Yeni İlişkiye Onay mask
Demet Şener’in Çocuklarından Yeni İlişkiye Onay
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL