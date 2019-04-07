Milli tenisçi İpek Soylu Mısır'da

ANKARA Anadolu Ajansı - Ulusal tenisçi İpek Soylu, Mısır'da tertip edilen 15 bin dolar ödüllü turnuvada tek bayanlarda şampiyon oldu.

Şarm El-Şeyh şehrindeki turnuvada tek bayanlarda 2 numaralı seri başı olarak mücadele eden İpek, finalde Belçikalı Magali Kempen ile karşılaştı.

Korttan 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılan milli tenisçi, şampiyonluğa erişti.

İpek Soylu, Mısır'da geçen hafta da hem tekler hem de çiftlerde şampiyon olmuştu.