Milli tenisçi İpek Soylu Mısır'da
ANKARA Anadolu Ajansı - Ulusal tenisçi İpek Soylu, Mısır'da tertip edilen 15 bin dolar ödüllü turnuvada tek bayanlarda şampiyon oldu.
Şarm El-Şeyh şehrindeki turnuvada tek bayanlarda 2 numaralı seri başı olarak mücadele eden İpek, finalde Belçikalı Magali Kempen ile karşılaştı.
Korttan 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılan milli tenisçi, şampiyonluğa erişti.
İpek Soylu, Mısır'da geçen hafta da hem tekler hem de çiftlerde şampiyon olmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz