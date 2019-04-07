Aşırı terlemenin nedenleri - Sağlık Haberleri

Aşırı terlemenin nedenleri birçok farklı sebeple meydana gelebilmektedir. Terleme, vücudun verdiği doğal bir reaksiyondur. Ancak olması gerekenden daha çok terleme özellikle altta yatan başka sebeplerin de habercisi olabilmektedir.

Hava sıcakken ya da yorulmuşken terleme, oldukça doğaldır. Ancak bazı durumlarda aşırı terleme söz konusu ise mutlaka bir uzmana başvurmak ve bu durumun altında yatan sebeplerin araştırılması gerekmektedir.

Aşırı terleme durumunda kişilerin ellerinden ter damlayacak kadar sıvı akışı olmaktadır. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmak gerekmektedir. Aşırı terlemenin tıbbi literatürdeki karşılığı ise hiperhidroz olmaktadır.

Aşırı terleme sebepleri birçok farklı hastalık ve sağlık sorunu kaynaklı olabilmektedir. Aşırı terleme iki farklı sebepten meydana gelebilir. Bunlar ise:

Aşırı Terleme Tedavisi Nasıl Yapılır?

Aşırı terleme tedavisi altta yatan sebeplere göre belirlenmektedir. Aşırı terlemenin altında yatan sebepler ise:

Aşırı terleme sorunlarında öncelikli olarak tedavinin belirlenmesi için altta yatan sebeplerin analiz edilmesi gerekmektedir. Sebeplerin analiz edilmesinden sonra sorun için en uygun tedavi yöntemine doktor tarafından karar verilecektir.

Aşırı terlemenin nedenleri tespit edildikten sonra tedavi kolayca yapılabilir. Şayet herhangi bir sebep yoksa akupunktur gibi yöntemler denenebilir.