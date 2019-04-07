Haberler Ankara - Son Dakika Ankara Haberleri Haberler Ankara - Son Dakika Ankara Haberleri
07 Nisan 2019- Sağlık G: 08 Nisan 2019

Aşırı terlemenin nedenleri - Sağlık Haberleri

Aşırı terlemenin nedenleri birçok farklı sebeple meydana gelebilmektedir. Terleme, vücudun verdiği doğal bir reaksiyondur.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Aşırı terlemenin nedenleri birçok farklı sebeple meydana gelebilmektedir. Terleme, vücudun verdiği doğal bir reaksiyondur. Ancak olması gerekenden daha çok terleme özellikle altta yatan başka sebeplerin de habercisi olabilmektedir.

Hava sıcakken ya da yorulmuşken terleme, oldukça doğaldır. Ancak bazı durumlarda aşırı terleme söz konusu ise mutlaka bir uzmana başvurmak ve bu durumun altında yatan sebeplerin araştırılması gerekmektedir.

Aşırı terleme durumunda kişilerin ellerinden ter damlayacak kadar sıvı akışı olmaktadır. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmak gerekmektedir. Aşırı terlemenin tıbbi literatürdeki karşılığı ise hiperhidroz olmaktadır.

Aşırı terleme sebepleri birçok farklı hastalık ve sağlık sorunu kaynaklı olabilmektedir. Aşırı terleme iki farklı sebepten meydana gelebilir. Bunlar ise:

Aşırı Terleme Tedavisi Nasıl Yapılır?

Aşırı terleme tedavisi altta yatan sebeplere göre belirlenmektedir. Aşırı terlemenin altında yatan sebepler ise:

Aşırı terleme sorunlarında öncelikli olarak tedavinin belirlenmesi için altta yatan sebeplerin analiz edilmesi gerekmektedir. Sebeplerin analiz edilmesinden sonra sorun için en uygun tedavi yöntemine doktor tarafından karar verilecektir.

Aşırı terlemenin nedenleri tespit edildikten sonra tedavi kolayca yapılabilir. Şayet herhangi bir sebep yoksa akupunktur gibi yöntemler denenebilir.

07 Nisan 2019 - Sağlık

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
Aşırı terlemenin nedenleri - Sağlık Haberleri mask
Aşırı terlemenin nedenleri - Sağlık Haberleri
Kalp hastaları arttı - Kalp Hastalığı - Kalp Hastalıkları Nedenleri mask
Kalp hastaları arttı - Kalp Hastalığı - Kalp Hastalıkları Nedenleri
Nasıl bir burun istiyorum? mask
Nasıl bir burun istiyorum?
Teknolojideki Gelişmeler Bebek Sahibi Olmak İsteyenlere Umut Oluyor mask
Teknolojideki Gelişmeler Bebek Sahibi Olmak İsteyenlere Umut Oluyor
'Aşıda Yüzde 100'e Yakın Yerlileştirme Hedefliyoruz' mask
'Aşıda Yüzde 100'e Yakın Yerlileştirme Hedefliyoruz'
'Çocuklarda Abur Cubur Obeziteye Davetiye Çıkarıyor' mask
'Çocuklarda Abur Cubur Obeziteye Davetiye Çıkarıyor'
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi mask
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi
Kara delik fotoğrafının arkasındaki kişi 29 yaşındaki Katie Bouman mask
Kara delik fotoğrafının arkasındaki kişi 29 yaşındaki Katie Bouman
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz “Biz herkesin başkanıyız" mask
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz “Biz herkesin başkanıyız"
Sudan halkı sivil darbe yaptı  mask
Sudan halkı sivil darbe yaptı 
ASKİ’den abonelere teknolojik kolaylık mask
ASKİ’den abonelere teknolojik kolaylık
Ege İhracatçı Birlikleri ihracatın yıldızlarını ödüllendirecek mask
Ege İhracatçı Birlikleri ihracatın yıldızlarını ödüllendirecek

GALERİ

Mehmet Günsür Kimdir? mask
Mehmet Günsür Kimdir?
Berna Keklikler Kimdir? mask
Berna Keklikler Kimdir?
Hande Erçel Kimdir? mask
Hande Erçel Kimdir?
Muazzez Ersoy Kimdir? mask
Muazzez Ersoy Kimdir?
Afra Saraçoğlu Kimdir? mask
Afra Saraçoğlu Kimdir?
Demet Şener’in Çocuklarından Yeni İlişkiye Onay mask
Demet Şener’in Çocuklarından Yeni İlişkiye Onay
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL