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07 Nisan 2019- Spor G: 08 Nisan 2019

Dünya Superbike Şampiyonası'nı Bautista Kazandı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 3. ayağının ikinci yarışını, İspanyol pilot Bautista kazandı. Toprak Razgatlıoğlu, motosikletinin arızalanması nedeniyle 7. turda yarış dışı kaldı

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Dünya Superbike Şampiyonası'nı Bautista Kazandı

ANKARA Anadolu Ajansı - Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 3. ayağının ikinci yarışını, Aruba ekibinin İspanyol kaptanı Alvaro Bautista kazandı.

İspanya'nın Aragon otonom bölgesiyle aynı ismi taşıyan 5,077 kmlik pistte tertip edilen yarışların ikincisi de sona erdi.

Aruba ekibinden Alvaro Bautista, "pole pozisyonu"nda başladığı gayreti ilk sırada tamamladı. Kawasaki ekibinden Jonathan Rea ikinci, bir öbür Aruba sürücüsü Chaz Davies ise üçüncü oldu.

Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu ise 15. cepten kalktığı ve 13. sırada götürdüğü gayreti, 7. turda yaşadığı teknik mesele suratından bitiremedi.

Şampiyonanın 4. ayağı, 13-14 Nisan tarihlerinde Hollanda'da yapılacak.

Sürücüler klasmanı

1. Alvaro Bautista (İspanya): 186 puan

2. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 147

3. Alex Lowes (Büyük Britanya): 100

4. Michael van der Mark (Hollanda): 79

5. Leon Haslam (Büyük Britanya): 74

12. Toprak Razgatlıoğlu: 32

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

07 Nisan 2019 - Spor

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