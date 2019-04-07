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07 Nisan 2019- Asayiş G: 08 Nisan 2019

Hakkari Çukurca’da Heyelan Sonucu 15 Ev Boşaltıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Ormanlı köyünde meydana gelen heyelanlar nedeniyle bir çok ev kullanılamaz hale geldi.

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Hakkari Çukurca’da Heyelan Sonucu 15 Ev Boşaltıldı

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Ormanlı köyünde meydana gelen heyelanlar nedeniyle bir çok ev kullanılamaz hale geldi.

Çukurca ilçesinden 40 kilometre uzaklıktaki Ormanlı köyünde meydana gelen heyelandan dolayı bir çok evde derin çatlaklıktan dolayı bir çok kişi evini boşaltmak zorunda kaldı.

Konuyla ilgili bilgi veren köy sakinlerinden Bahar Ediş, son zamanlar bölgede etkili olan yağışlardan dolayı köydeki bir çok evin zeminin kaydığını söyledi. Bir çok vatandaşın evini terk ettiği belirten Ediş, yetkililerden yardım beklediğini açıkladı.

Köyde 55 hanenin olduğunu, bunlardan 15 evin taşındığını söyleyen köy muhtarı Agit Ölmez, geriye kalan köy sakinleri ise ev bulamadıkları için maalesef beklemede kaldıklarını belirtti. Muhtar Ölmez, havaların bölgede halen soğuk olduğu ve yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.

07 Nisan 2019 - Asayiş

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