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07 Nisan 2019- Magazin G: 08 Nisan 2019

Show TV’nin En Çok İzlenen Dizi Özetleri

Yeni yayın döneminin en iddialı kanallarından biri olan Show TV, Çukur dizisi başta olmak üzere her hafta yayınladığı dizilerle tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarırken Show TV’nin en çok izlenen dizi özetleri de yakından takip edilmeye devam ediyor.

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Yeni yayın döneminin en iddialı kanallarından biri olan Show TV, Çukur dizisi başta olmak üzere her hafta yayınladığı dizilerle tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarırken Show TV’nin en çok izlenen dizi özetleri de yakından takip edilmeye devam ediyor. Show TV’ni en çok izlenen Çukur ve Gülperi dizilerinin son iki bölüm özetleri ise şu şekilde:

Çeto ve Mahsun arasındaki çekişme Karakuzuların geleceği konusunda belirleyici olurken, Baykal’ın izini süren Koçovalılar öldüğünü düşündükleri Baykal’ı ararken zor duruma düşecektir. Salih ile İdris arasındaki yüzleşme ise ekran başındakileri gözyaşlarına boğarken, Sena ile Selim Mahsun’un izini sürerken sürpriz bir bilgiye de ulaşacaktır. İdris’in tüm oğullarını toplayarak Çukur’u eski günlerine götürmesi de bu noktada çok önemli.

Yayınlandığı andan itibaren tüm Türkiye’de fırtınalar yaratan Çukur’un 58. Bölümünde Karakuzular ve Koçovalılar arasındaki mücadelede artık son dönemece girilirken Çeto’nun Koçovalılar’ı yok etmek için her yolu denemesi oldukça ilgi çekecek. Mahsun ise hem Çeto’dan hem de Koçovalılar’dan intikam almak için tekrar harekete geçerken Koçovalılar’ın tamamının tehlikeye düştüğü de görülecektir. Çukur 58.bölüm mutlaka izlenmeli.

Artemis’in isteği karşısında Gülperi’nin iyice sıkışmış olduklarını kabul ederek iyice yıkılırken, Kadir ise halen direnmeleri gerektiğinin farkındadır. İnce bir sınırda olan Gökhan’a Hasan müdahale ederken, bunun sonucunda dengelerin yeniden değiştiği de görülecektir. Kadir ve Gülperi’nin çıktığı yolculuğun da artık iyice zorlaştığı gözlerden kaçmamaktadır.

Hızla yayılan Gülperi’nin evlilik haberi Gülperi’nin çevresindeki herkesi etkilemeye başlarken, hastanedeki Eyüp’ün bu öğrenmesi ise herkesin hayatını etkileyecek adımların atılması anlamına gelecektir.

Yakup kendisini rahatsız eden Eyüp’un borçlarından yakasını sıyırabilmek için Hasan üzerinden yeni bir plan yaparken, Hasan ailenin veliahtı olabilmek için annesine inat anlamsız hareketler yaptığında Artemis buna önemli bir tepki verecektir.

Gülperi 25. Bölüm finalinde ise tecritten firar edip kaçan Eyüp Şeyma’yı kaçırarak, Şeyma’ya karşılık Kadir’den Gülperi’yi istemektedir. Show TV’nin en çok izlenen dizi özetleri Çukur ve Gülperi özelinde bu şekilde olurken, dizilerin yeni bölümleri şimdiden merakla beklenmeye başlandı bile.

07 Nisan 2019 - Magazin

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