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Saadet Partisi Genel Merkezi’nde tahliye işlemleri başladı

Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi binasında tahliye işlemleri resmen başladı. Binadan ilk olarak merhum Necmettin Erbakan’ın eşyaları çıkarıldı.

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SP ile ETAŞ AŞ arasında yaşanan genel merkez binasının kira uyuşmazlığında sona gelindi. Eski SP Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz’ün şirketi ETAŞ AŞ’nin kazandığı kira davası neticesinde SP Genel Merkezine polis nezaretinde gelen icra memurları ve ETAŞ AŞ avukatları binanın tahliye sürecini başlattı. Binadan ilk olarak merhum Necmettin Erbakan’ın eşyaları çıkarıldı.

Tahliyeye sürecine ilişkin açıklama yapan SP Ankara İl Başkanı ve parti avukatı Fatih Beyazıt, "İcra işlemi gerçekleşti. Tüm evraklar ve envanterler, içerideki taşınmazların tamamı kayıt altına alınıp icra işlemi devam ediyor. Partimizin genel merkezi ile alakalı süreç devam etmekte. Kira ödenmemesi ile alakalı bir uyuşmazlık var. Yani biz burada mülkiyet sahibi olduğumuzu iddia ediyoruz. Onlar ise hayır kiracı diyorlar. Ondan dolayı icra işlemi başlatılıp, tahliye gerçekleştirilmek isteniyor. Ancak gayrimenkulün tapusu ile alakalı açmış olduğumuz davada lehimize tedbir kararı verilmiştir. Kendilerine davalar sonuçlanıncaya kadar yeni bir binaya geçtiğimizi ifade ettik. Dün akşam da bugün geleceklerinden habersiz olarak kendilerine ifade ettik. Pazar gününe kadar kendilerine taşınacağımızı söyledik. Maalesef böyle bir işleme kalkışıldı. Karşı tarafın vekili arkadaşımın gerek Fatih Erbakan ile gerek Mehmet Altınöz ile konuşmasına rağmen tahliyenin istendiği belirtildi. Şık olmayan bir durumla karşı karşıyayız, iyi niyetin olduğundan söz edemeyiz. Başlatılan lira alacağı ile bir haciz işlemi yapıldı ve biz bunu ödedik. 400 küsur bin Türk Lirası kadar asıl alacak çıktı. 100 bin lira gibi bir faiziyle de biz bunu ödedik" dedi.

Binanın tahliyesinin yaklaşık 6 gün süreceği ve parti binasındaki yüz binlerce evrağın kayıt tutanaklarına geçirilerek götürüleceği ifade edildi.

(İrfan Çalışkan - Mustafa Apaydın /İHA)

Bugün 13:49 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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