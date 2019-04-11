Döviz fiyatları yükselişte

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Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.69 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 5.68 TL seviyeden başladı.Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.6774 TL'yi, en yüksek 5.7543 TL'yi gördü. Dolar, saat 14.39 itibarıyla 5.7462 TL seviyesinde işlem görürken; 6.4987 TL'ye kadar yükselen euro kuru aynı dakikalarda 6.4868 TL seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.71 TL'nin direnç, 5.65 TL'nin destek konumunda olduğunu belirtti.