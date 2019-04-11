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Bugün 14:47 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:55 TSİ

Döviz fiyatları yükselişte

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.74 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.48 TL seviyesinde bulunuyor.

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Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.69 TL seviyesinde hareket ederken, yeni güne 5.68 TL seviyeden başladı.Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.6774 TL'yi, en yüksek 5.7543 TL'yi gördü. Dolar, saat 14.39 itibarıyla 5.7462 TL seviyesinde işlem görürken; 6.4987 TL'ye kadar yükselen euro kuru aynı dakikalarda 6.4868 TL seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.71 TL'nin direnç, 5.65 TL'nin destek konumunda olduğunu belirtti.

Bugün 14:47 TSİ - Ekonomi

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