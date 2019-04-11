Tsk'dan hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" açıklaması yaptı.