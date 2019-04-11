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Bugün 15:35 TSİ- Siyaset G: Bugün 15:37 TSİ

İstanbul Valiliğinden mazbata açıklaması

İstanbul Valiliği, gazeteci Orhan Uğuroğlu tarafından valilik kaynak gösterilerek yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin paylaşımın, gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden mazbata açıklaması mask
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İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Gazeteci Orhan Uğuroğlu tarafından İstanbul Valiliği kaynak gösterilerek yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair paylaşım, gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Sonsöz Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü ve Yeniçağ Gazetesi Köşe Yazarı Orhan Uğuroğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Valiliğini kaynak göstererek yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını hazırladığını ve bugün vereceğini iddia etmişti.

Bugün 15:35 TSİ AA İstanbul- Siyaset

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