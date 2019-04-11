Sudan'da askeri müdahale! Ömer El Beşir tutuklandı

Sudan'da ordu, devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi. Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.

O AÇIKLAMA GELDİ

Sudan Savunma Bakanı, Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in tutuklandığını, güvenli bir yerde tutulduğunu duyurdu. Ülkeyi kurulacak askeri konseyin yöneteceğini, 3 ay boyunca ülkede olağanüstü hal ilan edileceğini, anayasanın askıya alındığını, seçimin geçiş dönemi sonrası yapılacağını belirtti.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, "Hükümetle anlaşma yollarını çok denedik, yapamadık. Daha sonra halkın da isteği ve çoğunluğu ile müdahale ettik. Bütün hükümet yetkililerini hapse attık" dedi.

Sudan genelinde 1 ay boyunca saat 19.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı getirildi.

ÜLKEDE MÜDAHALEYE KARŞI ÇIKILIYOR

Sudanlı aktivistler Savunma Bakanı Avad bin Avf'a karşı gösterilerin devam edilmesi çağrısında bulundu.

Sudan'da göstericiler ve Meslek Erbabı Birliği, ordunun açıklamasını reddettiklerini ve gösterilere devam edeceklerini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN HARTUM BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kıymetli Vatandaşlarımız, Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sizlerden ricamız süreç netleşinceye ve bizden mesaj alıncaya kadar sokağa çıkmamanız ve evlerinizde kalmanızdır. Whatsapp gruplarından da gerekli açıklamalar ve duyurular yapılmaktadır. Whatsapp gruplarımıza üye olmayan vatandaşlarımızın isim ve telefon numaralarını bize (+249 90 090 4119) iletmesini bekliyoruz" denildi.