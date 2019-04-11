Venezuela yine karanlıkta

Venezuela’da elektrik santrallerinin ve hatlarının çökmesiyle birlikte ülke karanlığa gömülmüş, hatların onarılmasıyla elektrik kontrollü olarak verilmeye başlanmıştı. Ülkede son bir haftadır günde en az 18 saatlik elektrik kesintileri yaşanıyor. Elektrik kesintilerinin sona erdiği başkent Karakas’ta sabah saatlerinde 2 defa kesinti olunca, hayat sekteye uğradı.

Öte yandan Trujillo, Falcon, Carabobo Zulia ve Tachira eyaletleri de dün geceden bu yana karanlıkta. Kesintiler hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Maduro rejimi, elektrik kesintilerinin muhalefet ve ABD’yi tarafından yapılan elektromanyetik ve siber saldırılar nedeniyle olduğunu iddia ediyor.