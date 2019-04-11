PFDK'dan Mehmet Ekici'ye 3 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'ye 3 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmada, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Mehmet'e 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verdiği belirtildi.
Muhabir: Süha Gür
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz