Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu satın almak veya bulundurmak suçundan farklı adreslerde 11 kişiyi yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, M.A., Ö.K., T.G., E.Ç. ve O.B.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 200 gram metamfetamin ve 60 gram bonzai ele geçirildi. 11 kişi hakkında uyuşturucu satın almak veya bulundurmak suçundan işlem yapıldı. M.A., Ö.K. ve T.G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce adliyeye sevk edilen O.B. tutuklandı.
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Bursa’da uyuşturucu operasyonu:16 gözaltı
Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.
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