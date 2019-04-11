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Bugün 17:52 TSİ- Teknoloji G: Bugün 17:53 TSİ

ASKİ’den abonelere teknolojik kolaylık

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, aboneleri teknolojiyle buluşturmayı sürdürüyor. Zamandan tasarruf sağlayan uygulamaları hayata geçi...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, aboneleri teknolojiyle buluşturmayı sürdürüyor.

Zamandan tasarruf sağlayan uygulamaları hayata geçiren ASKİ, iletişim araçlarının yoğun bir şekilde kullanıldığı günümüzde Mobil uygulaması ile abonelerin işlemlerini hızlı şekilde yapmalarını sağlıyor. Aboneler; ASKİ Mobil uygulamasını akıllı telefon ve tabletlerine indirerek, fatura borç bilgileri başta olmak üzere birçok abonelik işlemini iş yerlerinden ya da evlerinden takip edebiliyor.

KREDİ KARTIYLA BORÇ ÖDEME

ASKİ Mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarına indiren aboneler, su kesintisi ve fatura bildirimleri gibi ASKİ ile ilgili duyurulardan anında haberdar oluyor.Aboneler ayrıca arıza ihbar ve takibi, açma-kapama başvurusu, fatura sorgulama ve kredi kartı ile fatura ödemelerini mobil uygulama sayesinde yapabiliyor.

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Bugün 17:52 TSİ - Teknoloji

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