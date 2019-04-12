BDDK’dan Borçlulara Müjdeli Haber

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), “Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ”de değişikliğe gitti. Değişiklik kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ”de değişiklik yaptı. Tebliğdeki yeni düzenlemeye göre bankaların perakende alacakları için temerrüt tanımı borcu yerine “işlem bazında” olarak hayata geçirilebilecek. Değişiklikten önceki tebliğde temerrüt tanımı, borçlu yerine değil de “işlem türü” bazında uygulanıyordu. BDDK’nın yapmış olduğu bu değişikliğin ardından borçlunun herhangi bir borcunun temerrüde düşmesi, bankaya olan tüm borçlarının temerrüde düştüğü anlamına gelmiyor.

Yeni Düzenlemeye Göre İhtiyatlılık Marjı Ekleniyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan söz konusu tebliğdeki düzenlemeye göre bankalar, derecelendirme notları veya havuzları ile ilgili risk parametrelerini belirlerken, tahminlere ve öngörülemeyen hata paylarını gösteren ihtiyatlılık marjını ekleyecek. Yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda öngörülemeyen hata payının daha büyük olması sonucunda eklenen ihtiyat marjı daha büyük olacak.

Temerrüt Ne Demektir?

Temerrüt, bankacılık terimi olarak kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi halidir. Dolayısıyla alacaklı veya borçlu taraflarından birinin borcunu zamanında ve usulüne göre yerine getirememesi temerrüt olarak adlandırılır.

Temerrüde Düşmek Ne Anlama Geliyor?

Temerrüde düşme terimi yine bankacılıkta sıklıkla kullanılan terimlerin arasında yer almaktadır. Temerrüde düşme durumu, toplum tarafından yaygın bilinenin aksine borçlu olan bir kişinin borcunu hiç ödeyemeyecek durumda olması veya iflas etmek anlamına gelmemektedir. Temerrüde düşmek, borçlu kişinin borcunu vaktinde ödeyememesi anlamına gelir.

Borçlu olan bir kişi belirli bir süre içerisinde yapması gereken bir ödemeyi zamanında yapmadığı durumlarda temerrüde düşmektedir. Bununla birlikte alacaklı olan kişi söz konusu ödemenin yapılmasının akabinde gerçekleştirmesi gereken yükümlülüğü yerine getirmediği ya da ifa edilen ödemeyi kabul etmediği durumlarda da borçlu temerrüde düşmüş sayılır. Borçlu bir kişi, temerrüde düştükten sonra geç bir zaman diliminde de olsa borcunu ödediği ve yükümlülüklerini yerine getirdiği durumlarda temerrüt hali direkt olarak sona erer.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Hakkında

Bankacılık Yasayı ve alakalı öteki tertip etmelerde belirtilen misyon ve yetkileri çerçevesinde tertip etme ve teftişi kapsamındaki kuruluşların faaliyetlerini tehlikesiz ve sağlam biçimde reelleştirmesini, kredi sisteminin aktif biçimde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve çıkarlarının korunmasını sağlamak ve bu sayede finansal piyasaların büyümesine ve finansal karara katkıda bulunmaktır.