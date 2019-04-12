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Esnafın Dört Gözle Beklediği Destek Yolda!

Kredi Garanti Fonu desteğiyle hayata geçirilen KOBİ’lere 3 milyar liralık destek paketi, hayata geçirilmek üzere. Buna göre KOBİ’ler yararlanacakları esnaf kefalet desteği ile 12 ayı geri ödemesiz toplam 60 ay vade ile 1 milyon liraya kadar kredi sahibi olabilecek.

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Esnafın Dört Gözle Beklediği Destek Yolda!

Kredi Garanti Fonu desteğiyle hayata geçirilen KOBİ’lere 3 milyar liralık destek paketi, hayata geçirilmek üzere. Buna göre KOBİ’ler yararlanacakları esnaf kefalet desteği ile 12 ayı geri ödemesiz toplam 60 ay vade ile 1 milyon liraya kadar kredi sahibi olabilecek.

Kredi Garanti Fonu ile ilgili son gelişmeler küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin yüzünü güldürmeye başladı. Kredi Garanti Fonu tarafından hayata geçirilecek olan kefalet desteği ile “İşletmelerin ve KOBİlerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında KOBİlere 3 milyar lira tutarında kredi imkanı sunulacak. Kredi Garanti Fonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği’nin startını verdiği COSME projesi Türkiye’de KGF öncülüğünde hayata geçirilecek. KOBİ’lere sağlanacak olan finansman desteğiyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümelerini desteklemek amacıyla başlatılan proje kapsamında Avrupa Yatırım Fonu ce Kredi Garanti Fonu ortak hareket edecek. Avrupa Yatırım Fonu, Kredi Garanti Fonuna kontrgaranti anlaşması ile hibe fonu tahsis edecek, diğer yandan kefalet işlemleri ise Kredi Garanti Fonu öz kaynakları kullanılarak hayata geçirilecek. Bununla birlikte Kredi Garanti Fonu da söz konusu kredilerin % 80’ine kefalet verecek.

KOBİlerin Gözü Kulağı Kredi Garanti Fonu’nda!

Küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerini heyecanlandıran gelişmelerin akabinde alınan kararlara göre; sağlanacak kefalet desteğinden yararlanan her bir KOBİ, 12 ayı ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 ay vadeli kredi sahibi olabilecek. Söz konusu kredinin de üst limitinin 1 milyon Türk Lirası kadar olacağı belirleniyor.  Dolayısıyla bu proje kapsamında toplamda, bu projeden yararlanacak olan KOBİlere 3 milyar lira tutarında bir kredi desteği sağlanmış olacak.

Küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerini yakından ilgilendiren fon desteğine göre, KOBİler, COSME projesinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla yararlanabilecek. Proje kapsamında yer alan anlaşmalı bankaların; Akbank, Alternatif Bank, Denizbank, Garanti Bankası, HalkBank, ING Bank, Türkiye İş Bankası, VakıfBank, QNB Finansbank, Şekerbank, Türkiye Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası olmak üzere 16 banka olacağı açıklandı.

Bugün 00:30 TSİ - Ekonomi

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