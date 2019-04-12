Süper Lig’de Kritik Haftaya Giriliyor!

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftası birbirinden çekişmeli maçlara tanıklık edecek. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren müsabakaların oynanacağı haftada, ligin altı sıralarındaki takımlar da kritik maçlara ev sahipliği yapacak.

Spor Toto Süper Lig’de yavaş yavaş sezon sonuna gelinirken, sezonun kaderini büyük ölçüde etkileyecek kritik bir haftaya gelindi. Geride kalan 27 hafta sonunda Süper Lig’de oluşan tablo göz önünde bulundurulduğunda, bu hafta oynanacak olan maçların önemi bir kez daha anlaşıldı. Bu hafta sonu oynanacak olan 28. hafta mücadelelerinde hem üst sıralarda yer alan takımlar hem de küme düşme hattındaki takımlar için ligin sonuna doğrudan etkisi olacak maçlara sahne olacak.

Sezonun bitmesine 7 hafta kala oluşan tabloya bakıldığında Medipol Başakşehir haftaya 61 puanla lider girerken, en yakın takipçisi Galatasaray’ın 55 puanda olduğunu görüyoruz. Her ne kadar şampiyonluk seslerini düşük perdeden söylese de zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş da 50 puanla 3. sırada yer alıyor.

Ligin alt sıralarına göz atıldığında, puan tablosunun son iki sırasında BB Erzurumspor ile Akhisarspor arasındaki maç altı sıralardan kurtulmanın tek bileti olarak görülüyor.

Fenerbahçe – Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’in en dikkat çekici maçlarından biri 14 Nisan Pazar günü Ülker Stadı’nda oynanacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, bir kez daha yeşil sahalarda kozlarını paylaşacak. Bu kritik önemdeki maçla bu sezon beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe altı sıralardan uzaklaşmayı hedeflerken, şampiyonluk iddiasını sonuna kadar sürdürmek isteyen Galatasaray ise 3 puan hedefiyle lidere yaklaşmayı amaçlıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Türk Telekom Stadı’nda eşitlik bozulmamış ve maç 2-2 sona ermişti.

Beşiktaş – Medipol Başakşehir

Zirvedeki yerinden kopmak istemeyen Başakşehir, zorlu rakibine konuk oluyor. Öte yandan Beşiktaş da şampiyonluk ve ikincilik hedefinde yara almak istemiyor.

BB Erzurumspor – Akhisarspor

Ligin son iki sırasında yer alan iki ekibin karşı karşıya geleceği maç düşme hattından çıkmak için tek bilet olarak görülen bir müsabakada 15 Nisan Pazartesi günü Erzurum’da oynanacak.