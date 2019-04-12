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Beşiktaş’a Karşı Oynamak Başka Bir Duygu

Medipol Başakşehir’in deneyimli orta saha oyuncusu Gökhan İnler, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçı hakkında duygularını dile getirdi. Bu maçın kendisi için bambaşka bir duygu ifade ettiğini açıkladı.

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Beşiktaş’a Karşı Oynamak Başka Bir Duygu

Medipol Başakşehir’in deneyimli orta saha oyuncusu Gökhan İnler, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçı hakkında duygularını dile getirdi. Bu maçın kendisi için bambaşka bir duygu ifade ettiğini açıkladı.

Kariyerinde İsviçre, İtalya ve İngiltere gibi önemli liglerde top koşturmuş olan Gökhan İnler, ayağının tozuyla Beşiktaş’a gelir gelmez Süper Lig şampiyonluğunu da tatmıştı. Bu sezonda da formasını terlettiği Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen deneyimli orta saha oyuncusu, kurucusu olduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı (ISEV)’in düzenlediği geceye davetli olarak katıldı.

Türkiye Sokak Canlarını Seviyor” adlı sosyal sorumluluk projesiyle, Türkiye’de yaşanan hayvan şiddeti vakalarını engellemek amacıyla yola çıkan ISEV, düzenlediği gecede teşekkür plaketini ünlü futbolcu Gökhan İnler’e takdim etti.

Türkiye Sokak Canlarını Seviyor

Sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Türkiye Sokak Canlarını Seviyor adlı projenin toplantı gecesine, kampanyanın gönülleri dışında; Suzan Şen, Ahu Orakçıoğlu, Tanju Babacan, Nasuh ve Mine Mahruki, Gonca Vuslateri, Sedef Çarkan ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da katılım gösterdi.

Son dönemde sokak hayvanlarına yönelik şiddetin artması ile Gökhan İnler ve kurucusu olduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı (ISEV), sosyal sorumluluk projesi hazırlayarak, hayvan sevgisini çocuklarımıza aşılamak, 7’den 70’e herkesi hayvan sevgisi konusunda bilinçlendirmek için harekete geçti. 

Türkiye Sokak Canlarını Seviyor projesi kapsamında RTÜK’ten onay alarak iki farklı kamu spotu hazırlandı. Kamu spotlarında, Demet Sabancı Çetindoğan, Süleyman Orakçıoğlu, Birce Akalay, Gonca Vuslateri, Aslı Şafak, Oylum Talu, Hakkı Yazıcı gibi ünlü isimler yer aldı.

Beşiktaş’a Karşı Oynamak Bambaşka Bir Duygu

Spor Toto Süper Lig’de bu hafta sonu karşılaşacak olan Beşiktaş ile Medipol Başakşehir maçını değerlendiren Gökhan İnler, bu maçın kendisin için çok özel olduğunu dile getirdi.

Başakşehir olarak her maça kazanmak için çıktıklarının altını çizen İnler, Vodafone Park’ta Beşiktaş’a karşı oynamanın bambaşka bir duygu olduğunu ifade etti. Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş cumartesi günü evinde lider Medipol Başakşehir’i ağırlayacak.

Bugün 01:18 TSİ - Spor

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