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Recep Topal Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Üçüncü Oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası’na milli sporcularımız damga vurmaya devam ediyor. Milli güreşçi Recep Topal, erkekler serbest stil 61 kiloda Rumen rakibi Nikolai Okhlophov’u tuşla mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Ay Yıldız’ı podyumda dalgalandıran Recep Topal hepimizi bir kez daha gururlandırdı.

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Recep Topal Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Üçüncü Oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası’na milli sporcularımız damga vurmaya devam ediyor. Milli güreşçi Recep Topal, erkekler serbest stil 61 kiloda Rumen rakibi Nikolai Okhlophov’u tuşla mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Ay Yıldız’ı podyumda dalgalandıran Recep Topal hepimizi bir kez daha gururlandırdı.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Ay Yıldızlı güreşçilerimiz başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün erkekler serbest stil 125 kiloda Rus rakibini 8-0’lık bir skorla mağlup eden Taha Akgül’ün 7. kez Avrupa Şampiyonu olmasının ardından gözler diğer milli güreşçilerimize çevrilmişti. Turnuvanın ev sahibi ülkesinin sporcularından olan Rumen Nikolai Okhlopkov’u tuşla yenen milli sporcumuz Recep Topal bronz madalyanın sahibi oldu.

Repesaj Maçından Bronz Madalyaya

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 61 kilo güreşçisi olarak Ay Yıldızlı formayı temsil eden Recep Topal, erkekler serbest stilde Rumen rakibi Nikolai Okhlopkov’u tuşla mağlup ederek Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

Avrupa Güreş Şampiyonası üçüncülük maçında Rumen ev sahibinin sırtını mindere getirmeyi başaran milli güreşçimiz Recep Topal, salondaki güreşseverler tarafından da büyük alkış almayı başardı. Ay Yıldızlı bayrakla minderde galibiyet turu atan sporcumuzu ilk tebrik eden antrenörü oldu.

Öte yandan Recep Topal, bronz madalya için mindere çıkmadan önce repesaj maçında ter dökmüştü. Milli güreşçimiz repesaj maçında, Ukraynalı Volodymyr Burukov’u 10-8 skorla mağlup ederek bronz madalya maçı için mindere çıkma başarısı elde etmişti.

Recep Topal Kimdir?

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stilde 3. olmayı başararak ülkemize bronz madalyayı kazandıran milli güreşçi Recep Topal, Rize’nin Çayeli İlçesi Aşıklar Köyü nüfusuna kayıtlı sporcudur.  29 Ekim 1992 tarihinde Rize’de dünyaya gelen Recep Topal, küçük yaşlarından itibaren aktif olarak güreş sporuyla uğraşmaktadır. O dönemlerde gelecek için umut vadeden sporcular arasında gösterilen milli güreşçi Recep Topal, profesyonel güreş kariyerine ilk olarak Sancaktepe Belediyespor’da forma giyerek başladı. Daha sonra güreş minderine İlbank Spor Kulübü’nü temsil etmek için çıkan Recep Topal, halen bu kulübün bir sporcusu olarak güreş müsabakalarına çıkmaktadır.

Bugün 01:27 TSİ - Spor

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