Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 01:31 TSİ- Yaşam G: Bugün 01:35 TSİ

Hareket Halindeki Aracın Direksiyonunu Söküp Elinde Salladı!

Geçtiğimiz gün sosyal medyaya düşen görüntüler, izleyenlerde şok etkisi yarattı. Trafik magandasının yaptığı hareketler, “Bu kadar da olmaz artık” dedirtti. Seyir halindeki aracın direksiyonunu söken sürücü, direksiyonu camdan dışarı çıkartarak elinde salladı!

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Hareket Halindeki Aracın Direksiyonunu Söküp Elinde Salladı!

Geçtiğimiz gün sosyal medyaya düşen görüntüler, izleyenlerde şok etkisi yarattı. Trafik magandasının yaptığı hareketler, “Bu kadar da olmaz artık” dedirtti. Seyir halindeki aracın direksiyonunu söken sürücü, direksiyonu camdan dışarı çıkartarak elinde salladı!

Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen ve çığ gibi bir  tepkiyle karşılanan videounun Bursa’da bir karayolunda çekildiği öğrenildi. İzleyenlerde şok etkisi yapan, “Bu kadar da olmaz artık” dedirten görüntülerde kimliği belirsiz sürücü, yaptığı hareketle hem kendi canını hem de trafikte yer alan bütün kişilerin hayatını riske attı. Sürücünün bu vurdumduymazlığı sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, Emniyet Müdürlüğü’nün harekete geçtiği ve sorumsuz sürücünün yakalandığı bildirildi.

Arabanın Direksiyonunu Söktü Camdan Salladı

Yürekleri ağza getiren olay, Bursa’nın merkeze bağlı Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Görüntülere göre gündüz saatlerinde çekilen videonun tam olarak hangi gün çekildiğine dair bir bulguya rastlanılmadı. Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde seyir halinde hareket eden otomobiliyle tehlikeli bir şova kalkışan, daha sonra isminin A.A olduğu belirlenen sürücü görenlerin ağzını açık bırakacak bir harekete imza attı.

Arkadaşları ile birlikte araçlarıyla turlayan A.A, 16 K plakalı otomobili ile yolda seyir halindeyken bir anda aracın direksiyonunu bulunduğu bölgede söktü ve aracının canımdan dışarı çıkarıp arkadaşlarına gösterdi. Diğer bir araçla, sorumsuz sürücü A.A’yı takip eden arkadaşları, yapılan bu tehlikeli şovu kahkahalar eşliğinde cep telefonları ile görüntülemeye başladı. Karayolu üzerinde hareket halinde olan aracından direksiyonu söküp, camdan dışarı çıkararak sallamaya başlayan A.A’nın bu hareketi daha sonra sosyal medyaya düştü. Sosyal medyada kısa sürede çığ gibi büyüyerek paylaşılan videonun arından büyük bir tepkiyle karşılaşan A.A ve arkadaşları, sosyal medya kullanıcıları tarafından Emniyet Müdürlüğü’ne ihbar edildi.

Sürücü Yakalandı Ehliyeti Alındı

Sosyal medyada gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil ekipler, aracın açık olan plakasından telefon aracılığıyla A.A’ya ulaşarak sorumsuz sürücüyü emniyet birimine davet etti. Aracıyla emniyet şubesine gelen A.A hakkında “trafik düzenini tehlikeye sokmak” suçundan işlem yapıldı, aracı otoparka çekildi, ehliyetine el konuldu.

Bugün 01:31 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
LİSE YILLARINDA SAĞLAM DOSTLUKLAR mask
LİSE YILLARINDA SAĞLAM DOSTLUKLAR
Hareket Halindeki Aracın Direksiyonunu Söküp Elinde Salladı! mask
Hareket Halindeki Aracın Direksiyonunu Söküp Elinde Salladı!
Ünlü Boşanma Avukatı Laura Wasser; "Boşanmak Kolay Olabilir" mask
Ünlü Boşanma Avukatı Laura Wasser; "Boşanmak Kolay Olabilir"
Köpek ve İnsan Dostluğu mask
Köpek ve İnsan Dostluğu
Müge Anlı Neden Bu Kadar Başarılı? mask
Müge Anlı Neden Bu Kadar Başarılı?
Türkiye’nin Beyaz Cenneti Tuz Gölü’ne Yoğun İlgi mask
Türkiye’nin Beyaz Cenneti Tuz Gölü’ne Yoğun İlgi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B
BDDK’dan Borçlulara Müjdeli Haber mask
BDDK’dan Borçlulara Müjdeli Haber
Beşiktaş’a Karşı Oynamak Başka Bir Duygu mask
Beşiktaş’a Karşı Oynamak Başka Bir Duygu
Başkan Ayhan Yılmaz Semt Pazarını Denetledi mask
Başkan Ayhan Yılmaz Semt Pazarını Denetledi
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi mask
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi
NATO üyelerinin üçünde S-300 bulunuyor mask
NATO üyelerinin üçünde S-300 bulunuyor
Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adama Eşinden Şok Suçlama mask
Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adama Eşinden Şok Suçlama

GALERİ

Günün Özet Haberleri - Ankara Haber mask
Günün Özet Haberleri - Ankara Haber
Trafikte Makas atan sürücü polise ekiplerince durduruldu mask
Trafikte Makas atan sürücü polise ekiplerince durduruldu
Son dakika! E-5'te araç yangını kamerada mask
Son dakika! E-5'te araç yangını kamerada
Ali Koç: “Can Bartu bizlere çok şey kattı” mask
Ali Koç: “Can Bartu bizlere çok şey kattı”
Günün özeti haberleri mask
Günün özeti haberleri
Mehmet Günsür Kimdir? mask
Mehmet Günsür Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL