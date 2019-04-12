Hareket Halindeki Aracın Direksiyonunu Söküp Elinde Salladı!

Geçtiğimiz gün sosyal medyaya düşen görüntüler, izleyenlerde şok etkisi yarattı. Trafik magandasının yaptığı hareketler, “Bu kadar da olmaz artık” dedirtti. Seyir halindeki aracın direksiyonunu söken sürücü, direksiyonu camdan dışarı çıkartarak elinde salladı!

Sosyal medya gündemine bomba gibi düşen ve çığ gibi bir tepkiyle karşılanan videounun Bursa’da bir karayolunda çekildiği öğrenildi. İzleyenlerde şok etkisi yapan, “Bu kadar da olmaz artık” dedirten görüntülerde kimliği belirsiz sürücü, yaptığı hareketle hem kendi canını hem de trafikte yer alan bütün kişilerin hayatını riske attı. Sürücünün bu vurdumduymazlığı sosyal medyada büyük tepkiye neden olurken, Emniyet Müdürlüğü’nün harekete geçtiği ve sorumsuz sürücünün yakalandığı bildirildi.

Arabanın Direksiyonunu Söktü Camdan Salladı

Yürekleri ağza getiren olay, Bursa’nın merkeze bağlı Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Görüntülere göre gündüz saatlerinde çekilen videonun tam olarak hangi gün çekildiğine dair bir bulguya rastlanılmadı. Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde seyir halinde hareket eden otomobiliyle tehlikeli bir şova kalkışan, daha sonra isminin A.A olduğu belirlenen sürücü görenlerin ağzını açık bırakacak bir harekete imza attı.

Arkadaşları ile birlikte araçlarıyla turlayan A.A, 16 K plakalı otomobili ile yolda seyir halindeyken bir anda aracın direksiyonunu bulunduğu bölgede söktü ve aracının canımdan dışarı çıkarıp arkadaşlarına gösterdi. Diğer bir araçla, sorumsuz sürücü A.A’yı takip eden arkadaşları, yapılan bu tehlikeli şovu kahkahalar eşliğinde cep telefonları ile görüntülemeye başladı. Karayolu üzerinde hareket halinde olan aracından direksiyonu söküp, camdan dışarı çıkararak sallamaya başlayan A.A’nın bu hareketi daha sonra sosyal medyaya düştü. Sosyal medyada kısa sürede çığ gibi büyüyerek paylaşılan videonun arından büyük bir tepkiyle karşılaşan A.A ve arkadaşları, sosyal medya kullanıcıları tarafından Emniyet Müdürlüğü’ne ihbar edildi.

Sürücü Yakalandı Ehliyeti Alındı

Sosyal medyada gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil ekipler, aracın açık olan plakasından telefon aracılığıyla A.A’ya ulaşarak sorumsuz sürücüyü emniyet birimine davet etti. Aracıyla emniyet şubesine gelen A.A hakkında “trafik düzenini tehlikeye sokmak” suçundan işlem yapıldı, aracı otoparka çekildi, ehliyetine el konuldu.