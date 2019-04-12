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Kapı Filminin Galası Yapıldı

Başrollerinde Yeşilçam Sineması’nın usta oyuncusu Kadir İnanır’a Vahide Perçin’in eşlik ettiği “Kapı” filminin galası geçtiğimiz gün yapıldı. Kanyon Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen galaya birçok ünlü isim katıldı.

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Kapı Filminin Galası Yapıldı

Başrollerinde Yeşilçam Sineması’nın usta oyuncusu Kadir İnanır’a Vahide Perçin’in eşlik ettiği “Kapı” filminin galası geçtiğimiz gün yapıldı. Kanyon Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen galaya birçok ünlü isim katıldı.

Kadir İnanır ve Vahide Perçin’in başrollerini paylaştığı “Kapı” filminin galası Kanyon Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Galada basın mensuplarının yanında birçok ünlü oyuncu ve davetli hazır bulundu. Düzenlenen etkinlikte muhabirlere açıklamada bulunan Kadir İnanır, Türkiye’de gerçek anlamda film çekmenin zorluğuna değindi. “Film çekmek maliyeti yüksek bir olay” diyerek sözlerine başlayan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, bireysel sanatlar içerisinde 7. sırada yer alan sinemanın günümüz ekonomisinde Türkiye’de en az bir milyon dolara mal olduğunun altını çizdi.

“Uluslararası Sanat Değerlerini Taşıyor”

Kadir İnanır, “Kapı” filminin milyon dolarlar harcanarak ortaya çıkarılan büyük çaptaki filmler ile karşılaştırılmaması gerektiğine dikkat çekerek, başrolünü oynadığı yapım hakkında iddialı konuştu. Türk sinemaseverlerin, evrensel sinema değerlerini taşıyan çok özel bir film izleyeceğini kaydeden İnanır, eleştiri hakkının her zaman bulunduğuna ancak bu tarz filmlerin kolay kolay bir daha çekilemeyeceğini belirtti. Galası yapılan “Kapı” filminin ticari bir şansının olmadığını ifade eden usta oyuncu, karar vericilerin en nihayetinde seyirciler olduğunu ve bu filmin uluslararası sanat değerlerini taşıyan bir film olduğunu sözlerine ekledi. Bu tür bir filminde Türkiye’de milyonlarca izleyicisinin olabileceğine inandığını belirten Kadir İnanır basın mensuplarına teşekkür ettikten sonra sözlerini noktaladı.

“Ülkemizde Sanatı Çile Çekerek Yapabiliyorsunuz”

Kadir İnanır’ın ardından söz alan ünlü sanatçı Vahide Perçin, bizim ülkemizde sanatı biraz çile çekerek yapabildiklerini belirterek “Kapı” filminin çekim sürecinde hem Mardin’de hem de Almanya’da çok güzel günler geçirdiklerini ifade etti. “Hayatımıza çok güzel bir çentik attık” diyerek sözlerine devam eden Perçin, galası düzenlenen “Kapı” filmi hakkında da açıklamalarda bulundu. Filmin kalıcılığının hayatında izler bırakacağına değinen ünlü oyuncu, “Kapı” filminin Türk sinemasında önemli bir yer tutacağına inandığını belirtti. Öte yandan Aybuke Pusat da usta oyuncularla bu filmde birlikte rol almaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

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