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Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adama Eşinden Şok Suçlama

Adana’da üvey oğlu ile kavga ettikten sonra kafasında bıçakla hastaneye kaldırılan adamın eşi Suzan Sertkaya, kocası hakkında şok suçlamada bulundu. Kocasını kendisine ait para ve takılarla kayıplara karıştığını iddia eden eş, oğlunun da cezaevinden çıkmasını istedi.

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Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adama Eşinden Şok Suçlama

Adana’da üvey oğlu ile kavga ettikten sonra kafasında bıçakla hastaneye kaldırılan adamın eşi Suzan Sertkaya, kocası hakkında şok suçlamada bulundu. Kocasını kendisine ait para ve takılarla kayıplara karıştığını iddia eden eş, oğlunun da cezaevinden çıkmasını istedi.

Duyanlarda şaşkınlık yaratacak olay Adana’da yaşandı. 10 Mart Pazar günü Adana’nın Seyhan İlçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen kavgada İsmail A. ile üvey babası Kenan Sertkaya hararetli bir şekilde tartışma yaşadı. Tartışmada tansiyonun yükselmesinin ardından İsmail A (24) üvey babasını bıçakla yaralamış, baba Kenan Sertkaya kafasına bıçak saplanmış halde hastaneye kaldırılıp tedavisine başlanmıştı.

Kenan Sertkaya’nın hastanede polis memurlarına verdiği ifadenin ardından harekete geçen emniyet ekipleri, Sertkaya’nın üvey oğlu İsmail A’yı yakalayıp tutuklamıştı.

Sertkaya’nın Eşi Suzan S. (35) Kocasını Suçladı

Suzan S. yaptığı açıklamada, eşi Kenan Sertkaya ile yaklaşık 4 ay önce dünya evine girdiğini, ancak daha önceki evliliğinden 3 tane çocuğu olduğunu ve emniyet ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderilen İsmail A’nın bu çocuklardan biri olduğunu dile getirdi.

İsmail A’nın kocasıyla evlendikten sonra hiç anlaşamadığını ifade eden Suzan S., daha önce çalıştığı için para biriktirdiğini ve kocasının da oğluna para vermemesi gerektiğini söylediği için oğluyla sürekli tartışma yaşadıklarını belirtti.

Olayın yaşandığı gün de kocasının, İsmail A’dan evden gitmesini istemesi üzerine tartışma yaşandığını kaydeden Suzan Sertkaya, kocasının kendisini bir odaya kilitleyip oğlu İsmail A’ya onun birkaç gün önce kaybettiği eşine ve bebeğine küfürler ettiğini savundu. Oğlunun da bu tahriğin üzerine kapının camını kırdıktan sonra kocasına bıçak fırlattığını dile getiren Sertkaya, bıçağın kocasının kafasına saplandığını söyledi.

Oğlunun öldürmek amacıyla bıçağı atmadığını savunan Sertkaya, fırlatılan bıçağın kocasının kafasına denk geldiğini ileri sürdü.

Olaydan sonra kocasının hastaneye oğlunun da cezaevine gittiğini söyleyen Suzan Sertkaya, kocasından oğlu hakkındaki şikayetinden vazgeçmesini istediğin ancak eşi Kenan Sertkaya’nın kendisine ait 30 bin lirasını, 2 yüzük, 2 bilezik ve 1 de küpesini alarak kayıplara karıştığını dile getirerek polise kayıp başvurusunda bulunduğunu ifade etti.

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