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Muazzez Ersoy, Rubato ve Mehmet Erdem Polisler İçin Sahnedeydi

Türk Polis Teşkilatı’nın 174. yıl dönümü sebebiyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen konsere büyük ilgi vardı. Anlamlı etkinliğe ünlü sanatçılar Muazzez Ersoy, Rubato ve Mehmet Erdem konuk oldu.

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Muazzez Ersoy, Rubato ve Mehmet Erdem Polisler İçin Sahnedeydi

Türk Polis Teşkilatı’nın 174. yıl dönümü sebebiyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen konsere büyük ilgi vardı. Anlamlı etkinliğe ünlü sanatçılar Muazzez Ersoy, Rubato ve Mehmet Erdem konuk oldu.

Tekirdağ’da Polis Haftası kapsamında konser verildi. Konserde Türk Sanat Müziği’nin sevilen sanatçılarından Muazzez Ersoy, Türk pop müziğinin beğenilen isimleri Mehmet Erdem ve Rubato sahne aldı. Türk Polis Teşkilatı’nın bu yıl 174. senesi olması nedeniyle gerçekleştirilen konsere ilgi büyüktü. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nün katkılarıyla hayata geçirilen konser yaklaşık 2 saat sürdü. Konsere katılan vatandaşlar, birbirinden keyifli şarkılara eşlik ederek eğlence dolu dakikalar geçirdi.

Protokol De Konserdeydi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen ve Polis Haftası kapsamında düzenlenen konser etkinliğine protokolden de yoğun ilgi vardı. Tekirdağ da bir otelde düzenlenen gecede; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ın yanı sıra Kırklareli İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar katılım gösterdi. Öte yandan çok sayıda polis memuru da konserde hazır bulundu.

Polis memurlarına moral amaçlı ve Polis Haftası’nı kutlama maiyetinde düzenlenen konsere Tekirdağ ve çevre illerden birçok kişi katılım gösterdi. Sevilen şarkıcı ve sanatçıların en sevilen eserleri seslendirmeleriyle müzik ziyafeti çeken katılımcılar, zaman zaman şarkılara eşlik ederek güzel görüntüler ortaya koydu. Günün anlam ve önemine biaen Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, konuk sanatçı ve şarkıcılara çiçek takdim etti. Keyifli dakikaların yaşandığı konserde bu anlamlı etkinliğin anısına pasta kesimi de yapıldı.

“Bu Üniformayı Taşımaktan Gurur Duyuyorum”

Konserde, düzenlenen anlamlı etkinliğin açılış konuşması için sahneye gelen Tekirdağ İl Emniyet Müdür Mustafa Aydın, bu gecenin düzenlenmesinde her türlü desteğinin esirgemeyerek konseri gerçekleştiren herkese teşekkürlerini sundu. Sözlerine devam eden Aydın; Türk Polis Teşkilatı’nın bir mensubu olmaktan her defasında gurur duyduğunu ifade ederek teşkilata 1974 yılında katıldığını belirtti. “O günden bu yana bu üniformayı taşımaktan gurur duyuyorum” diyen Aydın, konsere katılanlardan büyük alkış aldı.

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