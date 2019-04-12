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Oya Başar Kanser Sürecini Anlatırken Gözyaşlarını Tutamadı

Türk Tiyatrosu’nun ünlü isimlerinden Oya Başar, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali kapsamında Almanya’da bulunuyor. Joy’s Women Club’ın konuğu olarak düzenlenen davete katılan Oya Başar, 5 yıl önce yakalandığı kanserden kurtulma sürecini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

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Oya Başar Kanser Sürecini Anlatırken Gözyaşlarını Tutamadı

Türk Tiyatrosu’nun ünlü isimlerinden Oya Başar, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali kapsamında Almanya’da bulunuyor. Joy’s Women Club’ın konuğu olarak düzenlenen davete katılan Oya Başar, 5 yıl önce yakalandığı kanserden kurtulma sürecini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Almanya’da bu yıl 6’ncısı düzenlenen Frankfurt Türk Tiyatro Festivali büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Hem Almanya’da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız tarafından hem de Alman ve diğer Avrupa ülkeleri vatandaşları tarafından yoğun beğeni alan festivalde ünlü Türk tiyatro oyuncuları en beğenilen oyunları sahnelemeye devam ediyor.

Festivalde sahne alan başarılı isimlerin arasında Oya Başar da yer alıyor. Önceki akşam Almanya’da bulunan Joy’s Women Club’ın davetlisi olarak özel bir yemeğe katılan Oya Başar, kulübün kadınlarıyla bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Ünlü oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu’nun da davetli olarak katılım gösterdiği sohbet yemeği Offenbach Fish Steak restoranında gerçekleştirildi. Şamlıoğlu ve Başar anılarını anlatırken 5 yıl önce yakalandığı kanserden kurtulma sürecini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

“Hiç Üzülmeyeceksiniz, Eğer Üzülürseniz Hepimiz Biteriz”

Türk Tiyatrosu’nun en sevilen isimleri arasında yer alan Oya Başar, konuk olarak katıldığı yemekte 2007 yılında yakalandığı meme kanseri sürecini anlattı. “Kanser bir ceza değil” diyerek sözlerine  başlayan ünlü tiyatrocu, kanserin saklanması gereken bir şey olmadığını ve kanserin saklanmasına karşı olduğunu dile getirdi.

Kansere yakalandığını tesadüfen öğrendiğini kaydeden Başar, başlarda kanserin çok küçük olduğu zannedildiğini fakat daha sonra ne yazık ki çok fazla olduğu öğrenildiğini ifade ederken tedavi sürecinin ağırlığı hakkında da açıklamalarda bulundu.

Ameliyat ile kanserin temizlenmesinin ardından çok ağır bir terapi süreci yaşadığını dile getiren Başar, çocuklarına “Ben kanserim. Hiç üzülmeyeceksiniz, eğer üzülürseniz hepimiz biteriz” şeklinde açıklama yaptığını söyledi.

Tedavi süresi boyunca 5 kez ameliyat geçirdiğini ifade eden başarılı tiyatrocu, kanseri yenmede en önemli faktörün asla pes etmemek ve güçlü olmak olduğunu kaydetti. “Hepimiz öleceğiz, ölmekten korkmuyorum” sözleriyle açıklamalarına devam eden Oya Başar, tedavi sürecinde haftada iki gün uyuduğunu, kalan 5 günde de çalışmalarını aksatmadan devam ettiğini dile getirirken gözyaşlarını tutamadı.

Bugün 08:19 TSİ - Kadın

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