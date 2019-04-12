Piyanist Tuluyhan Uğurlu’dan Tarihi Mekânda Konser

Ünlü besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı Euroasia Rail etkinliği kapsamında konser verdi. Katılımcıların büyük beğenisini kazanan konser tarihi Alsancak Garı’nda gerçekleştirildi.

10 ile 12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı Euroasia Rail bu yıl İzmir’de düzenlendi. Bu yıl 8’incisi hayata geçirilen etkinlikte sürpriz bir mekan ev sahipliği yaptı. Ünlü besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu’nun muhteşem sahne performansını izleyenlere sunduğu yer tarihi Alsancak Garı’ydı.

Gala Yemeği İle Birlikte Müzik Ziyafeti

Tarihi Alsancak Garı, 10 ile 12 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sitemler ve Lojistik Fuarı Euroasia Rail etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bu etkinlik için tren garının içine özel bir konsept hazırlandı. Katılımcılar bir yandan gala yemeği etkinliğini gerçekleştirirken bir yandan da ünlü besteci ve Tuluyhan Uğurlu’nun muhteşem eserlerini yorumlamasını dinledi. Tam anlamıyla müzik ziyafeti olan galada protokolden de oldukça fazla katılım olduğu dikkatlerden kaçmadı. Gala yemeğine katılanlar arasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdür Vekili Ali İhsan Uygun da yer aldı.

“Kara Trenden Hızlı Trene”

Bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı Euroasia Rail kapsamında düzenlenen konser etkinliğinde usta besteci Tuluyhan Uğurlu, piyano başındaydı. “Kara Trenden Hızlı Trene” konulu konser veren Uğurlu, dinleyenleri adeta zamanda yolculuğa çıkardı.

Tuluyhan Uğurlu Kimdir?

Tuluyhan Uğurlu 15 Ekim 1965 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Belediye Konservatuarı’na henüz 4 yaşındayken adım atan Uğurlu, 7 yaşında devlet tarafından açılan Harika Çocuklar yetenek sınavını kazanarak yurt dışında müzik eğitimi alma hakkı kazandı.

Bunun ardından lise ve üniversite eğitimini Viyana Müzik Akademisi’nde tamamlayarak mezun olan ünlü piyanist, daha sonra sanat yaşamında ciddi bir karar vererek klasikler yerine kendi eserlerine yoğunlaştı.

Tuluyhan Uğurlu, 2003 yılından bu yana Klasik Müzik dünyasında daha önce benzeri görülmemiş bir ilki başlatarak konserlerini, konser salonları dışında tarihi mekanlarda gerçekleştirmeye başladı. Bunun son örneği de geçtiğimiz günlerde İzmir tarihi Alsancak Garı’nda sunduğu müzik ziyafetiydi.