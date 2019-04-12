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Galaxy Fold Özellikleriyle Kendine Hayran Bırakıyor

Samsung’un Türkiye’de nisan ya da en geç mayıs ayında satışa çıkaracağı yeni akıllı telefonu Galaxy Fold, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekici akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Bunun yanında Samsung Mobile CEO’su DJ Koh, akıllı telefon piyasasının geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Galaxy Fold Özellikleriyle Kendine Hayran Bırakıyor

Samsung’un Türkiye’de nisan ya da en geç mayıs ayında satışa çıkaracağı yeni akıllı telefonu Galaxy Fold, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekici akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Bunun yanında Samsung Mobile CEO’su DJ Koh, akıllı telefon piyasasının geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Samsung’un yeni akıllı telefonları arasında gösterilen Galaxy Fold, sahip olduğu özellikleriyle henüz satışa sunulmadan teknoloji meraklılarının diline dolanmış durumda. Yurt dışı fiyatının 1980 dolar olarak açıklandığı Samsung Galaxy Fold’un Türkiye’de satışa sunulacağı rakam henüz netlik kazanmadı. Öte yandan nisan ayı içerisinde Türkiye’deki teknomarketlerin raflarında da yer alması beklenen Samsung Galaxy Fold, en geç mayıs ayında müşterileriyle buluşacak.

Galaxy Fold Özellikleri

Galaxy Fold’da 7.3 inç QXGA+ dinamik AMOLED iç ekranının yanında 4.6 inç HD+ Super AMOLED dış / kapak ekran olmak üzere iki adet ekran bulunuyor. Snapdragon 855 işlemci ile güçlendirilen telefonda tam 12 GB RAM bulunuyor. Dahili hafızası 512 GB olarak sınırlandırılan Galaxy Fold’un katlanabilir telefon olma özelliği ile büyük ilgi topluyor. Öte yandan son dönemde sıkça yaygınlaşan ekrana entegre parmak izi teknolojisinin bulunmadığı Samsung Galaxy Fold’da parmak izi sensörü güç tuşunun üzerinde yer alıyor.

Üç Kamerayla Dikkat Çekiyor

Galaxy Fold’un arka yüzünde 16 MP ultra geniş açı, 12 MP geniş açı ve 12 MP OIS telefoto olmak üzere 3 adet kamera bulunuyor. Modelin iç yüzünde 10 MP geniş açılı kameranın yanında 8 MP derinlik kamerası bulunuyor. Modelin kapağında ise 10 MP kamerası yer alıyor. Bataryası 4.380 mAh kapasiteye sahip olan Galaxy Fold’da normal şarjın yanında ters kablosuz şarj etme özelliği de bulunuyor.

Samsung Mobile CEO’sundan Açıklamalar

Samsung Mobile CEO’su DJ Koh, Fransa’nın yüksek tirajlı Le Figaro gazetesine açıklamalarda bulundu. İnsanların akıllı telefonlara karşı bir doyuma ulaştıklarını belirten DJ Koh, katlanabilir ekranlı telefonların piyasaya çıkmasıyla insanların bu tür cihazlara tekrar ilgi göstereceklerini ifade etti. Apple ve Huawei ile sıkı bir rekabette olduklarını dile getiren Koh, Samsung’un önümüzde 10 yıl boyunca yine akıllı telefon lideri olarak kalacağını söyledi.

Bugün 08:27 TSİ - Teknoloji

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