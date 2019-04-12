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Honor Selfie Tutkunlarına Özel Ürettiği “Honor 20i” Görüntülerini Yayınlandı

Son dönemde yaptığı teknolojik atılımlar ile dünya teknolojik ürün piyasasında adından sıkça söz ettirmeyi başaran Huawei’nin alt markası olarak bilinen Honor, selfie severleri kendinden geçirecek bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Honor 20i Cep Telefonu mask
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Honor Selfie Tutkunlarına Özel Ürettiği “Honor 20i” Görüntülerini Yayınlandı

Son dönemde yaptığı teknolojik atılımlar ile dünya teknolojik ürün piyasasında adından sıkça söz ettirmeyi başaran Huawei’nin alt markası olarak bilinen Honor, selfie severleri kendinden geçirecek bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü Çin teknoloji devi Huawei’nin alt kuruluşu olarak teknoloji dünyasına yenilikler kazandıran Honor’un yeni akıllı telefonunun görselleri yayınlandı. Honor 20i etiketiyle piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefonun global tanıtımı henüz gerçekleşmedi. Ancak 32 MP selfie kamerasına sahip olduğu bilinen ve merakla beklenen Honor 20i’nin görselleri basına sızdırıldı.

Üç Arka Kameraya Sahip

Son yıllarda dünya teknoloji pazarında aldığı pastayı büyüten ve Apple ile Samsung gibi dev markalarla rekabete soyunan Huawei’nin alt kuruluşu Honor, ürettiği akıllı telefonlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak 17 Nisan’da global tanıtımının yapılması beklenen Honor 20i’yi piyasaya sunmayı hedefleyen Honor’da enteresan bir gelişme yaşandı.

Selfie tutkunlarının gözlerini diktiği ve satışa çıkarılacağı günü beklediği 32 MP ön kameraya sahip Honor 20i’nin görselleri, henüz markanın lansmanı gerçekleştirilmeden internete sızdırıldı.  Yeni model Honor 20i’de 3 arka kameraya sahip olduğu bilinen akıllı telefonun özellikleri de böylece teknoloji tutkunları tarafından deşifre edilmiş oldu. İlgi çekici tasarımları ve renk seçenekleriyle raflardaki yerini almaya başlayacak olan Honor 20i’nin görselleri Vmall tarafından yayınlandı.

Donanım Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

Honor 20i’de de 2019’da birçok akıllı telefonda görmeye alışkın olduğumuz çentikli tasarım kullanıldığı görülüyor. Selfie tutkunları için tasarlanan Honor 20i’de 32 MP’lik ön kamera bulunuyor. Bununla beraber Honor 20i’nin en çok dikkat çeken özelliklerinden biri de arkasında yer alan 3 farklı kamera. Ana kamera 24 MP çözünürlüğe sahipken, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik kamerası da aynı yere konumlandırılmış durumda dikkat çekiyor.

Kirin 710 yonga setine sahip olduğu bilinen Honor 20i, 4 GB RAM’e  ve 4000 mAh bataryaya sahip. 6.21 inçlik Full HD+ ekranı olduğu öğrenilen akıllı telefonun global lansmanı 17 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Bugün 08:31 TSİ - Teknoloji

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