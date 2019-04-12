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Sağlıklı Cildin Sırları

Vücudun en büyük organı olarak kabul edilen cilt, iç sistemin muhafaza edilmesi ve dışarıdan gelebilecek olumsuzlukların sıfıra inidirilmesi konusunda önemli bir bariyer olarak görülüyor. Özellikle bahar mevsimlerinde görülen ani hava değişimleri cilt sağlığını olumsuz etkiliyor.

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Sağlıklı Cildin Sırları

Vücudun en büyük organı olarak kabul edilen cilt, iç sistemin muhafaza edilmesi ve dışarıdan gelebilecek olumsuzlukların sıfıra inidirilmesi konusunda önemli bir bariyer olarak görülüyor. Özellikle bahar mevsimlerinde görülen ani hava değişimleri cilt sağlığını olumsuz etkiliyor.

Bahar dönemlerinde görülen ani hava değişimleri, cildi olumsuz etkileyen faktörlerin başında geliyor. Soğuk ve rüzgarlı havalardan, sıcak ve güneşli havalara geçişler, cilt sağlığında kimi zaman geçici kimi zaman da kalıcı olumsuz etkiler bırakabiliyor. Cilt kuruluğuna bağlı olarak egzama başta olmak üzere birçok dermatolojik soruna sebep olan hava değişimlerinden sakınmak ve cildin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Cildin Sağlıklı Görünmesi İçin…

Görünüşüne ve kişisel bakımına önem veren bütün insanlar, ciltlerinin sağlıklı ve berrak görünmesine ayrı bir önem gösterirler. Sağlıklı ve temiz görünen bir cilt, doğal güzelliğin de en büyük göstergeleri arasında yer almaktadır. Dermatoloji Uzmanı Dr. Rukiye Kaymaz, canlı ve berrak bir cilde sahip olmak, aynı zamanda cilt sağlığını sürdürebilir kılmak adına yapılması gereken 9 faydalı adımı şu şekilde özetliyor...

Bol Bol Su İçin

Su içmenin faydaları saymakla bitmiyor. İç organlara sağlığının yanında deri sağlığı içinde oldukça büyük öneme sahip olan su, derinin ısı ve nem dengesinin sağlanmasında temel yapı taşı olarak görev yapıyor. Kuru bir cilt, vücudun çevreden aldığı tehditlere karşı yeterince dayanıklı bir bariyer görevi göremiyor. Bu nedenle vücuda bakteri ve virüslerin bulaşması kaçınılmaz oluyor. Enfeksiyon riskinden, kaşıntılardan kurtulmak ve yaşam kalitenizi yükseltmek için bol bol suç içmeniz öneriliyor.

Şeker ve Hazır Gıda Cildi Bozuyor

Sağlıklı beslenmede önemli olan doğal gıdaların tüketilmesinin yanında yapay tatlandırıcılardan da uzak durulması, cilt sağlığında önemli bir etkiye sahip olan faktörler arasında yer alıyor. Şeker, hücrelerde hasarlara yol açıyor, deriyi yaşlandırıyor ve derinin sıkılığını kaybetmesine zamanla sarkmasına neden oluyor. Bu nedenle hazır gıda ve şeker tüketimi cildi bozduğu için tüketilmemesi gerekiyor.

Sigara İçilmemeli

Sigara içmek deride toksin miktarını artırır. Bu nedenle artan toksinler ve zehirli kimyasallar yüzünden derinin oksijen alması engellenmiş olur. Bu durumda cildin erken yaşlanmasını ve deride kırışıklıklar ortaya çıkmasına neden olur.

Bugün 08:37 TSİ - Kadın

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