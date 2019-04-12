Parkinson’da Erken Teşhis Önemli

Dünya üzerinde Parkinson hastalığından muzdarip 10 milyon kişinin olduğu biliniyor. Türkiye’de ise bu hastalıkla mücadele eden 150 bin kişinin tedavi gördüğü düşünülüyor. Bu noktada Parkinson hastalığı ve tedavisinde erken teşhisin ne kadar önemli olduğu bir kez daha vurgulanıyor.

Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi’nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, Parkinson hastalığının kendisi ve tedavisiyle ilgili bilinmesi gerekenleri bir kez daha dile getirdi.

Parkinson hastalarında titreme ile ortaya çıkan hareket bozukluklarının başlangıç tedavisinde öncelikle ilaç kullanılarak yapılması gerektiğini ifade eden Op. Dr. Ali Zırh, ancak Parkinson hastasının ilaç tedavisine yanıt vermemesi durumunda ameliyatın söz konusu olması gerektiğini kaydetti.

Parkinson Nörolojik Bir Hastalık

Parkinson hastalığı, beyinde “dopamin” adı verilen ve nörotransmiter olarak nitelendirilen maddenin eksikliği ile ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Nörolojik sistemde etki gösteren bir hastalık olan Parkinson, beyinde bulunan dopamin maddesinin eksilmesine bağlı olarak birtakım belirtilere sebep oluyor.

Bu belirtiler Parkinson hastalığına yakalanma durumunda olan kişilerde; titreme, tutukluk, yavaşlık, yüz hatlarında donukluk, küçük adımlar ile öne doğru eğilerek yürüme gibi bulgularla ortaya çıkıyor. Parkinson hastaları, “Maske yüz” adı verilen bir ifadenin yüzdeki sinirleri bloke etmesiyle donuk bir ifadeye sahip oluyor.

Can Kurtaran Pil

Türkiye’de en az 150 bin kişinin Parkinson hastalığından muzdarip olduğu biliniyor. Bu hastalık ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi’nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, hastalığın tedavi yönteminde yapılması gerekenleri bir kez daha vurguladı.

Titreme ile ortaya çıokan hareket bozukluklarında başlangıç olarak ilaç tedavisinin uygulanması gerektiğini belirten Op. Dr. Ali Zırh, Parkinson hastasının uygulanan bu ilaç tedavisine yanıt vermemesi durumunda “Beyin Pili” ameliyatı ile başarılı sonuçlar görüldüğünü ifade etti.

Zırh, söz konusu ameliyatın hastanın bilinci açıkken sohbet ortamında gerçekleştirildiğini söyleyerek “Beynin içerisinde tespit edilen bölgelere iki adet elektrot yerleştiriyoruz. Göğüste de cilt altına kalp pili gibi bir pil takılıyor.

Uzatma bağlantıları ile elektrotlar bu pillere bağlanıyor” diyerek ameliyatın ne şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.