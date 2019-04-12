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Samanlıkta doğan sevimli Sansar yavrular korumaya alındı

Osmaniye’de bir vatandaşın samanlıkta bulduğu üç yavru Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi. Bakıma muhtaç olan yavrular hayvanat bahçesinde kuvöze alındı.

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Samanlıkta doğan sevimli yavrular korumaya alındı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yeşilköy’de yaşayan bir vatandaş, samanlığında üç yavru sansar buldu. 3 gün boyunca yavruları gözleyen vatandaş, annelerinin gelmemesi üzerine durumu Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yeşilköy’e gelen ekipler, sansar yavrularını alarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Daha gözlerini bile açamayan yavruların karınlarını doyuran görevliler, yavruları sağlık kontrolünden de geçirdi. Henüz iki haftalık oldukları tespit edilen sansar yavruları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi. Bakıma muhtaç olan yavrular hayvanat bahçesinde kuvöze alındı.

(Emin Kuvat/İHA)

Hayvanların Korunması Ve Cezaların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Kanunun Yasallaşması Talebimizi Yeniliyoruz

Hayvana Kötü Muamele Suç Olacak ve Hapis Cezası Getirilecek

Yeni getirilecek düzenlemeye göre hayvana eziyet eden, zarar veren veya bilinçli olarak öldüren kimsenin 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması, birden fazla hayvana karşı bu suçun işlenmesi halinde ise cezanın yarı oranında arttırılarak 1 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Ayrıca ülkemiz mevzuatına ilk defa getirilmesi planlanan hayvan hakları koruma kanunları kapsamında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvanı öldürene 3 ile 7 yıl arasında hapis cezası, hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde öldürene ise 2 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve adli para cezası miktarının arttırılması planlanıyor.

Bugün 10:12 TSİ İHA Ankara- Yaşam

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