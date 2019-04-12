Deprem Son Dakika Haberleri

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Ankara’da Yaşanan Deprem Haberleri En Hızlı Haberler

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Ankara’da yaşanan depremin merkezi hakkında bilgileri

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Depremin hissedildiği ilçe ve bölgeleri

Depremin yol açtığı hasarlarla birlikte ölüm ve yaralı bilgisini

Deprem bölgelerinde insan hayatını tehdit eden durumları ve afet yetkilileri tarafından yapılan uyarıları

Denizli deprem haberleri

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Yerel Haberlerde En Güvenilir Kaynak

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