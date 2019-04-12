Borsa Düşüşte! Borsanın Düşüşte Olması Alım Fırsatı Yaratır Mı?

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,37’lik düşüşle başladı. Endeks, 351,30 puanlık azalışla 95 bin 721 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi de yüzde 0,08 değer kaybetti.

(İHA)

Borsa Düşüşte! Yatırım Fırsatı Yaratır Mı?

Borsada altın, petrol ve dolar tırmanışa geçerken BIST endeksinin düşmesi de sık sık yaşanan durumlardan biri olarak öne çıkıyor. Hisse senetleri piyasasında bu düşüşten en çok olumsuz etkilenenler likit hisseler olarak dikkat çekiyor.

Banka hisselerinin de düşüş gösterdiği durumlarda yatırımcıların takip ettiği fiyat kazanç oranına göre, borsanın düşüşe geçmesi alım fırsatı yaratır mı sorusu da sık sık sorulmaya başladı. Borsada aktif olarak kazançları takip eden ve borsanın yükselişe geçtiğinde doğru ata oynamak isteyen yatırımcılar için borsanın düşüşte olması ne anlam ifade ediyor? Bu noktada borsada yatırımcıların yakından takip ettikleri fiyat kazanç oranları bir hisse senedinin kazancının kaç katı fiyattan işlem gördüğü hakkında ipucu veren en önemli faktör olduğundan büyük öneme sahip.

Geçmiş dönem fiyat kazanç oranları göz önünde bulundurulduğu zamanlarda 1 veya 2 puanlık düşüşler normal görülür. Ancak hisselerin temel destek seviyelerine gelindiği durumlarda yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatların oluşması çok mümkündür.