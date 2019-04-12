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ALTINOK: "HİZMETTE BİR NEFERİZ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Türkiye genelinden kendisini tebrik etmek için gelen misafirlerini makamında ağırlamayı sürdürüyor.

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HİZMETTE BİR NEFERİZ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Türkiye genelinden kendisini tebrik etmek için gelen misafirlerini makamında ağırlamayı sürdürüyor. Dernekleri sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşları makamında ağırlayarak her biriyle tek tek ilgilenen Başkan Altınok Devletin önemli kademelerinde görev yapan siyasetçilerimizden bürokratlarımıza sivil toplum kuruluşlarımızdan bireysel olarak gelip tebrik eden vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Altınok hizmette bir neferdir. Allah utandırmasın dedi.

ALTINOK KALPAK VE CÜPPE GİYDİ

Gerek ulusal gerekse uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşların temsilcileri Başkan Turgut Altınoka 1 Nisan tarihinden itibaren tebrik ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Altınokun dünkü misafirleri ilk olarak Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği Genel Sekreteri İlyas Demirci ve yönetim kurulu üyeleri ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve yönetim kurulu üyeleri oldu.

Kaseinov Başkan Altınoka Türkmenistana özgü kalpak ve cüppe hediye ederken Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği yönetim kurulu üyeleri de plaket takdiminde bulundu. Kalpağı ve cüppeyi giyen Altınok üzerinde Türk kültürüne özgü motiflerin bulunduğu hediye için teşekkürlerini bildirdi. Altınoku daha sonra Balâ Kaymakamı Mithat Can Kutluca ziyaret etti. Kendisi de Balâlı olan Başkan Altınok ziyaretlerinden dolayı Kutlucaya teşekkür etti.

Başkan Altınoka hayırlı olsun ziyaretine sırasıyla Şehit Kubilay Mahalle Muhtarı Sultan Bilecen Ankara Karabüklüler Derneği Başkan ve yönetim kurulu üyeleri Sivas İmranlı Süvariler Köyü Derneği AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve ilçe teşkilatı Etlik Ticaret Merkezi Esnafları Balâ Kerişli ve Tol Mahallesi muhtarları Elmadağ eski Belediye Başkanı Gazi Şahin ve Çorum eski Milletvekili Murat Yıldırım Bosna-Hersek Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Eğitim Derneği Başkanı Mevlüt Özdemir ve beraberindeki heyet Yeni Refah Partisi Keçiören İlçe Yönetimi Yargıtay Onursal Daire Başkanı Mehmet Berber AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan Kamilocak Mahallesi Muhtarı Kemal Kuşdoğan Yeşilöz Mahalle Muhtarı Cafer Benli Esertepe Mahalle Muhtarı Adnan Altınordu Eser Spor Kulübü Yönetimi Kızılcahamam Yukarı Karaören Muhtarı ve Derneği üyeleri ziyaret etti. 

Bugün 10:47 TSİ Ankara/ Keçiören- Etkinlik

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