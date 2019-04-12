Diyabet Tedavisinde Egzersiz İlaç Değerinde

DİYABET TEDAVİSİNDE EGZERSİZ İLAÇ DEĞERİNDE

Liv Hospital Ulus Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Demet Yetkin diyabet tedavisinde kullanılan şeker düşürücü ilaç tedavileri kadar kilo kontrolü ve egzersizin de çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

KILO VERMEK ŞART

Çok sayıda genetik çevresel fizyolojik biyokimyasal sosyokültürel ve psikolojik faktör birbiri ile ilişkili olarak obezite ve diyabet oluşumuna neden olur. Aşırı ve yanlış beslenme ile fiziksel aktivite yetersizliği en önemli nedenlerdendir. Aşırı kilolu olmak özellikle de göbek bölgesinde biriken yağ dokusunun Elma tipi obezite erkek tipi şişmanlık olarak adlandırılır diyabet açısından daha fazla risk oluşturduğu gösterilmiştir.

Hazır ve hızlı gıda tüketim artışı özellikle şeker içeriği yüksek gıdaların tüketilmesi ve gelişen teknoloji ile yaşamın kolaylaşıp enerji harcamasının azalması obezitenin artmasına neden oluyor. Yanlış beslenme alışkanlıklarını değiştirmek daha fazla sebze ve meyve tüketimini arttırmak diyabet için çok önemlidir. Rafine şeker içeren gıdalardan kaçınmak kilo kaybı ile birlikte şeker dengesini korumak için de son derece kıymetlidir.

FIZIKSEL AKTIVITEYI ARTIRIN

Egzersiz en az beslenme ve ilaç tedavisi kadar önemlidir. Özellikle tip 2 diyabetli hastalarda fiziksel aktivitenin arttırılması şekerin hücreler tarafından kullanılmasını hızlandırır ve kan şekerini düşürücü yönde etki yapar. Ayrıca kan yağları kolesterol trigliserid gibi düzeylerinin de azalmasını sağlar. Egzersiz ayrıca şeker hastalarında insülin ihtiyacını azaltarak ilaç tedavisinin de daha kolay uygulanması hatta ilaçların dozlarının ve sayılarının da azaltılmasını sağlayabilir.

KALP SAĞLIĞI IÇIN DE ÖNEMLI

Düzenli yapılan bir egzersiz ile kasların ve eklemlerin kuvvetlenmesi sağlanabilir ayrıca kalp kası kuvvetlendirerek kalp hastalıkları görülme sıklığını azaltmaya da yardımcı olur. Bu gibi olumlu faydaları yanı sıra egzersiz vücut ağırlığının azalmasına yardımcı olarak daha iyi hissetmeyi sağlar.

EGZERSIZ SÜRESI VE SIKLIĞI KIŞIYE ÖZEL OLMALIDIR

Genel olarakhaftada 150 dakikadan daha fazla ya da günde ortalama 30-45 dakika süren ve mümkünse haftanın her günü yapılan orta düzeyde bir fiziksel etkinlik önerilir. Ancak her egzersiz programı tüm diyabet hastalarının uygulaması için uygun olmayabilir önce doktor ile konuşarak hastalığı ve kişiye özel en uygun egzersiz programının belirlenmesi gerekir. Yapılan egzersizin şiddeti süresi şeker hastalığına eşlik eden komplikasyonların varlığı hatta kan şekeri seviyesine göre farklı egzersizler önerilebilir hatta bazı egzersizler kişi için zararlı bile olabilir.

Son yıllarda çok sayıda kanıt diyet ve egzersizin kilo kaybı ile birlikte diyabetin önlenmesinde ve tedavisinde yararlı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle şeker hastalığı olsun olmasın sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz konusunda daha çok aktif olmak gerekir.