Ali Koç Can Bartu’nun evine geldi

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Can Bartu, gece geç saatlerde hayatını kaybetti. Vefat eden Bartu’nun evine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç taziyeye geldi.
Can Bartu’nun cenazesi yarın öğle namazının ardından Marmara İlahiyat Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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