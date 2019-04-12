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Ali Koç Can Bartu’nun evine geldi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, taziye için vefat eden Can Bartu’nun evine geldi.

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Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Can Bartu, gece geç saatlerde hayatını kaybetti. Vefat eden Bartu’nun evine Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç taziyeye geldi.

Can Bartu’nun cenazesi yarın öğle namazının ardından Marmara İlahiyat Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

(İHA)

Bugün 11:16 TSİ İHA İstanbul- Spor

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