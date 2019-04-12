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El Hijyeni Dünyada Milyarlarca Kişinin Hayatını Kurtarıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) temsilcisi Prof. Dr. Didier Pittet, bundan tam 15 yıl önce 180 ülke kapsamında başlatılan el hijyeni kampanyası sayesinde yılda 5 ile 8 milyar arasında kişinin hayatının kurtulduğunu ifade etti.

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El Hijyeni Dünyada Milyarlarca Kişinin Hayatını Kurtarıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) temsilcisi Prof. Dr. Didier Pittet, bundan tam 15 yıl önce 180 ülke kapsamında başlatılan el hijyeni kampanyası sayesinde yılda 5 ile 8 milyar arasında kişinin hayatının kurtulduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de ilk kez Sağlık Hizmetleri Temizlik Forumu düzenlendi. Foruma katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de “Enfeksiyon Kontrol Grubu” oluşturduğunu ifade etti. Bu projeyle Türkiye çapında enfeksiyon kontrol ve önleme programlarının yaygınlaştırılacağının haberini verdi.

Interclean İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri ve Hizmetleri Fuarı ve Konferansı çatısı altında Türkiye’de ilk kez “Sağlık Hizmetleri Temizlik Forumu MENA Bölgesi Programı” düzenlendi. Özellikle hastanelerdeki hijyen ve bunun sebep olduğu enfeksiyon ile mücadele temasıyla oluşturulan Foruma, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Cenevre Üniversitesi Hastanesi İlaç ve Epidemiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Didier Pittet, Cenevre Üniversitesi Hastanesi İlaç ve Epidemiyoloji Bölümü’nde Alexandra Peters, Londra Imperial Üniversitesi Salgın Hastalıklar Bölümü’nden Dr. Jonathan Otter ve katıldı.

Gelişmekte Olan Ülkelerde Ölümün En Büyük Sebebi…

El hijyeninin önemi  konusunda açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi ve Cenevre Üniversitesi Hastanesi İlaç ve Epidemiyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Didier Pittet, dünya üzernde her yıl en az yarım milyar kişinin hastanelerde enfeksiyona maruz kaldığının ve bu enfeksiyonların da yılda 16 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunun altını çizdi.

 Hasta güvenliği olarak el temizliğine büyük önem verilmesi gerektiğini berliten Pittet, gelişmekte olan ülkelerde ölüm ortalamalarına bakıldığında ölümün en büyük sebebi olarak enfeksiyona bağlı hastalıkların ön plana çıktığını belirtti.  Öte yandan Prof. Dr. Pittet, 2005 yılında Dünya Sağlık Örgütü’nün önderliğinde başlatılan ve 180 ülkeyi kapsayacak bir şekilde hayata geçirilen el hijyeni kampanyası sayesinde yılda 5 ile 8 milyar kişinin hayatının kurtulmaya devam ettiğini kaydetti.

Interclean İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı 10 – 12 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Fuara 5 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

Bugün 11:17 TSİ - Sağlık

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