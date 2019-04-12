“On Kadın” Filmi 32 Yıl Aradan Sonra Tekrar Perdede!

Türk sinemasının usta yönetmenleri arasında gösterilen Şerif Gören’in 1987 yapımı “On Kadın” filmi, günümüz sinema standartlarına göre restore edilerek tekrar perdeye yansıtıldı. Bir döneme damga vuran film, bu yıl 38’incisi düzenlenen İstanbul Film Festivali’nde sanatseverler ile buluşturuldu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 38. İstanbul Film Festivali, Şişli’deki City’s AVM’de gösterilen On Kadın filmi ile devam etti. On Kadın filminin başrol oyuncusu Türkan Şoray, İKSV ile filmin restore edilmesinde payı olan Zurich Sigrota’ya, filmin gösterimine katılan kişilere ayır ayrı desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“Sinema Önemli Bir Sanat Dalı”

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Türkan Şoray, katıldığı On Kadın filminin gösteriminde yaşadığı duygu ve düşüncelerini festivalin katılımcılarıyla paylaştı. Bu yıl festivalin açılışının yeniden gün ışığına çıkarılan 10 kadın filmiyle yapıldığının altını çizen Şoray, İstanbul Film Festivali’nin böyle anlamlı bir işe imza atmasından dolayı festivalde emeği geçenlere teşekkür ettiğini açıkladı. Başrolünü oynadığı 10 Kadın filminin restore edilmesinin sinemanın güzelliğini gösterdiğini belirten Türkan Şoray, “Demek ki yıllar önce çekilen filmler, yıllar geçse de değerlendirilebiliyor.” diyerek sinemanın çok önemli bir sanat dalı olduğunu tekrar yineledi.

1987 yılında çekilen 10 Kadın filminin usta yönetmeni Şerif Gören’den selamlar getirdiğinin belirten usta sanatçı, Şerif Gönen’in festivale katılmay çok istediğini ancak önemli olmayan bir sağlık sorunu nedeniyle Antalya’da olması gerektiğini ifade ederek herkese selamının olduğunu söyledi. Filmde 10 kadın denilerek yola çıkıldığını ancak 9 kadının anlatılabildiğini sözlerine ekleyen Yeşilçam’ın efsane ismi Türkan Şoray, onuncu kadının kendisi ve izleyenler olduğunu ifade etti.

Öte yandan Türkan Şoray, bu yıl 38.’si düzenlenen İstanbul Film Festivali kapsamında restore edilerek tekrar izleyicilerle buluşturulan 10 Kadın filminin gösterimine geç kaldı. Trafikte yaşadığı sorun nedeniyle düzenlenen etkinliğe 10 dakika geç kaldığı için katılımcılardan özür dileyen Şoray, “Belediye başkanına söyleyeceğimiz ilk şikâyet, trafik olmasın.” dedi. İstanbul’u çok sevdiğini belirten ünlü sanatçı, bu şehrin kendileri için çok değerli olduğunu sözlerine ekledi.