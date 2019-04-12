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*Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi projesi hayata geçiyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yeni dönem projeleri arasında yer alan Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi için kolları sıvadı.

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*Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi projesi hayata geçiyor

*Alzheimer hastaları ve yaşlılar Yenimahalle’ye emanet

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yeni dönem projeleri arasında yer alan Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi için kolları sıvadı.

Bu kapsamda projede kendilerine rehberlik etmeleri için Sürdürülebilir Yaşam Derneği ile bir araya gelen Yaşar, Dernek Başkanı Prof. Dr. Emine Aksoydan’ın görüşlerini dinledi.

Vatandaşlarımızın gözü arkada kalmayacak”

Projenin en kısa sürede hayata geçmesi için gerekli araştırmaları dernek ile birlikte yapacaklarını dile getiren Yaşar, ayrıca projenin sadece Alzheimer hastaları ve yaşlılar için değil hasta yakınları için de büyük bir kolaylık sağlayacağını söyledi.

Yaşar, “Bazı hemşerilerimiz yaşlı yakınlarını tek başına evde bırakıp gitmek zorunda kalıyorlar. Bu durumlarda biz devreye gireceğiz. Merkezimize yaşlı ve Alzheimer hastaları sabah bırakılıp akşam alınabilecek. Gerekli durumlarda ise geçici olarak yatılı da kalabilecekler. Vatandaşlarımızın gözü arkada kalmayacak. Bu merkez ile yaşlı ve Alzheimer hastalarına destek olacağımız gibi, yakınlarına da nefes aldıracağız” dedi.

“Bu proje benim hayalimdi”

Yakacık Mahallesi'nde yapılması planlanan projenin hayali olduğunu vurgulayan Dernek Başkanı Prof. Dr. Emine Aksoydan, Başkan Yaşar’a teşekkür ederek, “Gerekli izinler, belgeler ya da destekler konusunda elimizden geleni yapacağız. Bu proje benim hayalimdi. Proje için titizlikle çalışacağız” diye konuştu.

Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu’nun da bulunduğu toplantıda, Neslihanoğlu dernek üyelerine proje hakkında bilgi verdi. Neslihanoğlu, Alzheimer ve Yaşlı Yaşam Merkezi sayesinde Alzheimer hastalarının ve yaşlıların keyifli yaşam geçirmelerine katkıda bulunmanın yanı sıra hastalığın evre atlamasını geciktirmek ve hasta yakınlarının da kendilerine vakit ayırmaları hedeflediklerini belirtti.

Bugün 11:50 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Yaşam

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