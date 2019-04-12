Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:55 TSİ- Yaşam G: Bugün 11:59 TSİ

Yenimahalle’ye sokak hayvanları yaşam alanı

Batıkent Turgut Özal Mahallesi’nde bir parkta yaşayan sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürülmesi üzerine katliamı gerçekleştirdiği şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişi adliyede yapılan sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yenimahalle’ye sokak hayvanları yaşam alanı

Batıkent Turgut Özal Mahallesi’nde bir parkta yaşayan sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürülmesi üzerine katliamı gerçekleştirdiği şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişi adliyede yapılan sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Batıkent’te gerçekleşen elim hadiseyi şiddetle kınıyorum. Kimsenin hiçbir canlının canına kast etme hakkı ve özgürlüğü yoktur. Hayvanları da ağaçları da katledemez, zarar veremez. Asıl tehlike saçan, sokakta yaşayan hayvanlar değil onları böyle katledenlerdir. Bu katliamın kimsenin yanına kar kalmaması toplum vicdanı için önemlidir” dedi.

Can dostlara yeni yuva

Başta Ankara olmak üzere tüm Türkiye’den tepki toplayan katliam karşısında ilk günden bu yana Yenimahalle Belediye ekiplerinin olayın takipçisi olduğunu belirten Başkan Yaşar, daha önce yapmış oldukları 250 hayvan kapasiteli barınağın yanı sıra 750 hayvan kapasiteli bir yaşam alanı daha yapacaklarını belirtti. Yaşar, “Bu sorunun ortadan kalkmasında ilçe belediyeleri olarak yetersiz kalıyoruz. Yasal olarak da yetki büyükşehirde. İlçe belediyeleri istasyon görevi görüyor. Daha önce de defalarca bu konunun çözümü için harekete geçtik ancak geçmiş dönemlerde başarılı olamadık. Bu dönem hem bizim yapacağımız ikinci hayvan yaşam alanı hem de büyükşehir belediyemiz ile bu sorunu çözeceğimize inanıyorum. Sokak hayvanlarına yönelik yasal düzenlemelerin de biran önce yapılması sorunun ortadan kalkması için önemli bir etken olacak” dedi.

Türkiye’de bir ilk

Yaşar, yapılacak olan 750 hayvan kapasiteli yaşam alanına ilişkin ise “Yapacağımız bu alan Türkiye’de bir ilk olacak. Çünkü bu alanı hayvan severlerle birlikte yöneteceğiz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana canlıların yaşam alanlarını korumaya ve iyileştirmeye çalıştık. Gerçekleştirilecek bu yeni projemizle onların yaşamına bir destek sunmuş olacağız” diye konuştu.

Sokak köpeklerinin yaşamının sürekliliği ve toplum sağlığı açısından barınakların kalıcı çözüm olmadığını belirten Yaşar, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) sokak köpeklerine yönelik yürütmüş olduğu çalışmalara dikkat çekti. Yaşar, WHO tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde kuduzun önlenmesi ve toplum sağlığının korunması için çözümün köpeklerin kısırlaştırılıp, aşılanarak, yerlerine bırakılması olduğunu, burada daha mutlu bir yaşam süreceklerini belirttiğini hatırlattı.

“Cezalar yetersiz”

Yaşar, hayvanlara yönelik işlenen suçlara ilişkin yasal düzenlemelerin biran önce yapılması gerektiğinin altını çizdi. Yaşar, “Onların sesi çıkmıyor, haklarını savunamıyorlar diye eziyet görmeleri, katledilmeleri kabul edilemez. Onların sesi insanlar, bizleriz. Cezalar yetersiz. Burada yüce meclisimize büyük görev düşüyor. Yüce meclisimiz bu topraklarda yaşayan her canlının haklarını, yaşam alanlarını koruyacak yasalar üretmeli” dedi.

Bugün 11:55 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
LİSE YILLARINDA SAĞLAM DOSTLUKLAR mask
LİSE YILLARINDA SAĞLAM DOSTLUKLAR
Hareket Halindeki Aracın Direksiyonunu Söküp Elinde Salladı! mask
Hareket Halindeki Aracın Direksiyonunu Söküp Elinde Salladı!
Ünlü Boşanma Avukatı Laura Wasser; "Boşanmak Kolay Olabilir" mask
Ünlü Boşanma Avukatı Laura Wasser; "Boşanmak Kolay Olabilir"
Köpek ve İnsan Dostluğu mask
Köpek ve İnsan Dostluğu
Müge Anlı Neden Bu Kadar Başarılı? mask
Müge Anlı Neden Bu Kadar Başarılı?
Türkiye’nin Beyaz Cenneti Tuz Gölü’ne Yoğun İlgi mask
Türkiye’nin Beyaz Cenneti Tuz Gölü’ne Yoğun İlgi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B
BDDK’dan Borçlulara Müjdeli Haber mask
BDDK’dan Borçlulara Müjdeli Haber
Beşiktaş’a Karşı Oynamak Başka Bir Duygu mask
Beşiktaş’a Karşı Oynamak Başka Bir Duygu
Başkan Ayhan Yılmaz Semt Pazarını Denetledi mask
Başkan Ayhan Yılmaz Semt Pazarını Denetledi
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi mask
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi
NATO üyelerinin üçünde S-300 bulunuyor mask
NATO üyelerinin üçünde S-300 bulunuyor
Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adama Eşinden Şok Suçlama mask
Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adama Eşinden Şok Suçlama

GALERİ

Günün Özet Haberleri - Ankara Haber mask
Günün Özet Haberleri - Ankara Haber
Trafikte Makas atan sürücü polise ekiplerince durduruldu mask
Trafikte Makas atan sürücü polise ekiplerince durduruldu
Son dakika! E-5'te araç yangını kamerada mask
Son dakika! E-5'te araç yangını kamerada
Ali Koç: “Can Bartu bizlere çok şey kattı” mask
Ali Koç: “Can Bartu bizlere çok şey kattı”
Günün özeti haberleri mask
Günün özeti haberleri
Mehmet Günsür Kimdir? mask
Mehmet Günsür Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL