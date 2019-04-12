ASKİ’Lİ GÜREŞÇİLER REKOR KIRDI

ASKİLİ GÜREŞÇİLER REKOR KIRDI

ASKİ Spor Kulübü Güreşçileri Romanyanın Başkenti Bükreşte düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonasında elde ettikleri başarılarla bir kez daha Türkiyenin gururu oldu.

Türkiye 3 altın1 gümüş 3 bronz madalya olmak üzere toplam 7 madalya kazanırken topladığı 156 puanla takım halinde ikinci oldu. Şampiyonada Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Sporlu Güreşçiler 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak tarihi bir rekora da imza attı.

Yurda dönen şampiyon güreşçileri ilk kutlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Başkan Yavaş makamında ağırladığı ASKİ Sporlu Güreşçileri ve yöneticileri tek tek tebrik etti.

TAHA AKGÜL 7. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Finalde Gürcü Geno Petriashviliyi 7-0 mağlup ederek 7. kez Avrupa şampiyonu unvanını 125 kiloda Taha Akgül aldı.

70 kiloda Mustafa Kaya ve 57 kiloda Süleyman Atlı altın madalya kazanırken 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan gümüş madalya ile Türkiyenin gurur kaynağı oldu. ASKİ Spor Kulübü güreşçileri 3 ayrı sıklette altın madalya kazanırken İbrahim Bölükbaşı da Avrupa beşincisi oldu.

ŞAMPİYONLARA ANKARADA MUHTEŞEM KARŞILAMA

Avrupa Güreş Şampiyonasında Türk Bayrağını göndere çektiren ASKİ Sporlu Güreşçiler Romanya dönüşü Ankara Esenboğa Havaalanında büyük bir coşkuyla karşılandı.

Vatandaşlar ASKİ Spor Kulübü yöneticileri ve yakınları tarafından alkışlarla ve çiçeklerle karşılanan şampiyonlar duygularını şu sözlerle anlattı:

ASKİ Spor Güreş Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar:

GÜREŞÇILERIMIZ BIR TARIH YAZDI. İSTIKLAL MARŞIMIZI OKUTMAK BÜTÜN DÜNYAYA DINLETMEK BU BAŞARILARI SPORCULARIMIZLA BERABER TÜM TÜRKIYE HALKINA HEDIYE ETMEK VE ALTIN MADALYALARI ÖZELLIKLE ANKARAYA GETIRMEK BIZIM IÇIN ÇOK ÖNEMLIYDI. 2020 IÇIN YINE IDDIALI KONUŞUYORUM. TAHA AKGÜL BIZIM TEK OLIMPIYAT ŞAMPIYONU GÜREŞÇIMIZ AMA ALLAH NASIP EDERSE BIZ BUNU 3LERE 4LERE ÇIKARTACAĞIZ. YINE İSTIKLAL MARŞIMIZI OKUTACAĞIZ VE ALTIN MADALYAYI HEM ÜLKEMIZE HEM DE BÜYÜKŞEHIR BELEDIYEMIZE GETIRIP HEDIYE EDECEĞIZ.

Serbest güreş alanında 7. Kez Avrupa şampiyonluğu elde ederek bir rekora imza atan Taha Akgül:

TARIHI BIR ŞAMPIYONAYDI. ÖZELLIKLE 10 SIKLETTE 7 MADALYA ÇOK BÜYÜK BIR BAŞARI. FINAL MÜSABAKASINDA SON DÜNYA ŞAMPIYONU RAKIBIMI 7-0 GÜZEL BIR SKORLA YENMEM DE EKSTRA BIR ÖZGÜVEN VE MOTIVASYON OLDU. DURMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞIZ. ÇÜNKÜ BIZIM BAŞARIMIZDAKI EN BÜYÜK TEMEL NEDEN SÜREKLI VE DISIPLINLI BIR ŞEKILDE ÇALIŞMAMIZ. İNŞALLAH DÜNYA ŞAMPIYONASINDA DA ÜLKEMIZI EN IYI ŞEKILDE TEMSIL ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ.

ASKİ Sporlu Avrupa Şampiyonu Mustafa Kaya:

TAKIM HALINDE ÇOK BAŞARILI BIR ŞEKILDE MÜCADELE ETTIK VE TARIHI BIR REKORLA ÜLKEMIZE DÖNDÜK. BURADA ANKARA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI ASKİ SPOR KULÜBÜNÜN PAYI ÇOK BÜYÜK. BU YOLDA BIZLERE EMEK VEREN INANAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜRLER.

57 kiloda altın madalyanın sahibi olan Süleyman Atlı:

TÜRKIYE KAFILESI OLARAK DESTANSI BIR BAŞARIYA IMZA ATTIK. BIZI DESTEKLEYEN MILLI TAKIM VE KULÜP ANTRENÖRLERINE VE DUALARINI ESIRGEMEYEN TÜM TÜRK HALKINA ÇOK TEŞEKKÜR EDERIM. İNŞALLAH BUNDAN SONRAKI HEDEFLERIMIZLE DÜNYA VE OLIMPIYAT ŞAMPIYONASINDA DA ALTIN MADALYA KAZANIP ÜLKEMIZI EN IYI ŞEKILDE TEMSIL ETMEK ISTIYORUZ.

65 kiloda Avrupa ikinciliği kazanan Selahattin Kılıçsallayan:

GEÇEN YIL AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLMUŞTUM. BU YIL AVRUPA IKINCISI OLDUM. SENEYE HEDEFIM ŞAMPIYONLUK. 2020 OLIMPIYATLARINA HAZIRLANIYORUZ. İNŞALLAH BU YOLDA KAZAKISTANDA YAPILACAK DÜNYA ŞAMPIYONASINDA 2020 OLIMPIYATLARININ VIZESINI ALIP ÜLKEMIZI VE ANKARA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI ASKİ SPOR KULÜBÜNÜ EN IYI ŞEKILDE TEMSIL EDECEĞIZ.

BAŞKAN YAVAŞTAN SPORCULARA PASTALI KUTLAMA ASKİ Sporlu Şampiyonlarını makamında ağırlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş güreşçilerle birlikte kutlama pastası kesti.

ANFA Genel Müdürü Semih Narlıoğlu Zabıta Daire Başkanı Oğuzhan Yücel ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Gençin de yer aldığı ziyarette tüm güreşçiler ve yöneticilerle sohbet eden Başkan Yavaş HEPINIZI TEBRIK EDIYORUM. GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTINIZ. BIZIM SIZIN ÜZERINIZDE HENÜZ BIR EMEĞIMIZ YOK. EMEĞI OLAN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN. HIÇ ŞÜPHENIZ OLMASIN KI BUNDAN SONRA DA ANKARA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI OLARAK ELIMIZDEN GELENI YAPIP DESTEĞIMIZI SÜRDÜRECEĞIZ dedi.

Spora olan ilginin ve sevginin çocuk yaşlarda kazandırılması gerektiğinin de altını çizen Başkan Yavaş BIZ ANKARADA EN AZ 15 MILYON KIŞIYE 7DEN 70E SPOR YAPTIRMAK AMACINDAYIZ. İNSANLAR HER YERDE SPOR YAPABILMELI. ONUN IÇIN SPOR YAPABILECEK YERLERI ÇOĞALTMAK GEREKIYOR değerlendirmesinde bulundu. Milli Takım Forması ve Türk Bayrağının hediye edildiği Başkan Yavaş ASKİ Sporlu Güreşçiler ve yöneticilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.