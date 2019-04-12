Kalp Hastalıklarının Dostu Hareketsiz Yaşam

Uzmanlar haftada 1 saatin altında hareket etmenin kalp rahatsızlıklarına davetiye çıkardığını bir kez daha vurguluyor. Kalp sağlığınızı korumak için düzenli olarak egzersiz veya hareket etmeniz öneriliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çelik, vatandaşların kalp sağlığından korunmaları için yapmaları gerekenlere değindi.

Doç. Dr. Murat Çelik, açıklamasında; kalp ve damar hastalıklarının genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkmasına rağmen, günümüzün yaşam standartlarının ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi sebebiyle daha erken yaşlarda da ortaya çıktığını ifade etti.

Bununla birlikte kalp ve damar hastalıklarının özellikle sigara içen kişilerde veya ailesinde genç yaşta kalp ve damar hastalığı yaşamış olanlarda daha erken ortaya çıktığını belirterek, kalp ve damar hastalıklarının en sık görülen belirtilerinin göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntının olduğunu vurguladı.

“Belirtiler Kadınlarda ve Erkeklerde Farklılık Gösterebilir”

Doç. Dr. Murat Çelik, kalp ve damar hastalıklarında görülen belirtilerin kadınlarda ve erkeklerde farklılaşabileceğini ifade etti. Bu duruma; erkeklerde göğüs ağrısı daha sık gelişirken kadınlarda ise nefes darlığı, ani aşırı halsizlik ve mide bulantılarının daha çok görülebilir olmasını örnek olarak gösterdi. Ancak göğüste hissedilen ağrının kalp ve damar hastalıklarının en dikkat çekici belirtisi olduğunu ifade eden Çelik, bu ağrıların göğüs bölgesinde bulunan birçok organdan ayırt edilmesinin kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi

“Kalp Sağlığını Korumak Çocuklukta Başlar”

“Kalp sağlığını korumanın temeli, çocukluk çağlarında atılmaktadır” diyerek küçük yaşlardaki alışkanlıkların kalıcı olduğunu ve tüm hayatı etkileyen önemli faktörler olduğunu belirten Doç. Dr. Murat Çelik, çocuklara nasıl doğru davranılması gerektiğinin eğitiminin verilmesi gerektiğini belirtti.

Kalp ve damar sağlığını korumanın, söz konusu hastalıklardan uzak durmanın birinci adımını, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam olduğunu ifade eden Çelik, ağır yağlı yiyeceklerden, katı yağlardan ve şekerli besinlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Bununla birlikte Doç. Dr. Murat Çelik, haftada en az 3 gün 45 dakikalık yürüyüş veya hafif hızlı tempoda koşma önerisinde bulundu.