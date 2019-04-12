Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in Oğulları Dünyaya Geldi Mi?

Sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasında ünlü oyuncular Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in oğulları Karan’ın doğduğu haberi yer alıyor. Kanal D’nin sevilen magazin programında ortaya atılan iddia sosyal medyayı karıştırdı.

Kanal D ekranlarından yayınlanan “2. Sayfa” adlı magazin programında ortaya atılan iddia kafalarda soru işareti bıraktı. Canlı yayında alınan bir bilgiye göre Fahriye Evcen’in doğum için hastaneye yattığı öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde, Cem Yılmaz’ın yeni şovunun gösterimine giden Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, bebekleri Karan’ın 20 Nisan günü gibi doğacağını söylemişti. Ancak son dakika olarak “2. Sayfa” programında ortaya atılan iddia kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen’in doğum için hastaneye yattığı bilgisi paylaşıldı.

Sosyal Medya Karıştı

Kanal D’nin sevilen magazin programında ortaya atılan iddianın ardından sosyal medya karıştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Fahriye Evcen’in hastaneye yatırılması ile ilgili olarak bilgi sahibi olmak için araştırmalara başladı. Ancak henüz ne ünlü oyuncular Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den ne de hastane yetkililerinden bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz’ın yeni gösterisini izlemeye giden ünlü çift, şovun sona ermesinin ardından magazin muhabirlerine açıklamalarda bulunmuştu. Doğumun ne zaman olacağı kendisine sorulan güzel oyuncu Fahriye Evcen, bebekleri Karan’ın en geç 20 Nisan tarihine kadar dünyaya geleceğini belirtmişti. Bunun üzerine “2. Sayfa” canlı yayınında ortaya atılan iddia kafalarda soru işareti bıraktı.

Normal Doğum Yapmak İstiyordu

Doğumuna sayılı günler olmasına rağmen erken doğum belirtileriyle acil olarak hastaneye yatırılan Fahriye Evcen, oğlu Karan’ı dünyaya getirdi mi? Sosyal medya kullanıcıların çok merak ettiği bu konu hakkında henüz kimseden bir açıklama yapılmadı. Daha önce normal doğum yapmak istediğini magazin basınına verdiği demeçte dile getiren güzel oyuncu Fahriye Evcen, aynı zamanda bebeği dünyaya geldiği zaman dadı tutmayacağını da açıklamıştı. Bebeğinin bakımına yardım etmek amacıyla Fahriye Evcen’in annesi Hatime Evcen Almanya’dan İstanbul’a gelerek güzel oyuncuya destek vereceğini bildirmiştir. Hatime Evcen’in 3 ay boyunca torunuyla ilgileneceği konuşuluyor.