Megastar Tarkan İngiltere Prensine Komşu Oluyor

Dünyaca ünlü, Türk Pop Müziği’nin Megastar lakaplı şarkıcısı Tarkan’ın satın alacağı villa ile İngiltere Prensi Harry’e komşu olacağı öne sürüldü. Tarkan’ın 5 yatak odalı ultra lüks villa için harcayacağı tutarın 54 milyon TL olacağı konuşuluyor.

Ünlü şarkıcı Tarkan geçtiğimiz yıl baba olma sevincini yaşamıştı. Hatta müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videosuyla da çok konuşulmuştu. Çocuğunun geleceği için yatırımlarına devam eden Tarkan’ın magazin dünyasına bomba gibi düşen bir girişimde bulunacağı iddia edildi. İstanbul’un ardından Almanya’da hayatına devam etmeye karar veren dünyaca ünlü şarkıcı, şimdi de gözünü İngiltere’ye dikti. Bir dönem dünyanın en çok kazanan futbolcularından David Beckham’ın da oturduğu bilinen İngiltere Kensington’a taşınmayı düşündüğü öğrenilen Tarkan’ın bu muhitte bulunan ultra lüks villalarla ilgilendiği bildirildi.

Almanya’daki Evlerinden Sıkıldı

İstanbul’da birçok gayrimenkule sahip olduğu bilinen Tarkan, geçtiğimiz yıllarda Almanya’daki yatırımlarını da artırmış ve birçok ev satın almıştı. Almanya’dan diğer Avrupa ülkelerine açılmayı düşünen Tarkan bu sefer gözünü İngiltere’ye dikti. Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile uzun bir süredir Almanya’da gözlerden uzak yaşantısına devam eden ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ay Londra’ya gitti. Londra’da konser için bulunmadığı anlaşılan Tarkan’ın burada İngiltere Prensi Harry’nin Kraliçe Meghan Markle ile yaşadığı sarayın bulunduğu Kensington bölgesindeki ultra lüks villalara baktığı öğrenildi.

Prense Komşu Olmanın Bedeli 54 Milyon Lira

Alman basınında yer alan haberler, kısa sürede Türkiye’de de magazin gündemine oturdu. Bu yıl 46 yaşına giren Megastar, 5 yatak odalı ultra lüks villa sahibi olabilmek için kesenin ağzını açtı. Ünlü futbolcu David Beckham’ın da bir adet villasının bulunduğu Kensington bölgesindeki villaların bedeli yaklaşık 7 milyon 250 bin sterlin olarak biliniyor. Ünlü şarkıcı Tarkan’ın bu bölgeden bir ev baktığı ancak yaklaşık 54 milyon TL eden ultra lüks villaların fiyatını yüksek bulduğu öğrenildi. Ancak Prens Harry’nin de oturduğu villalar ile görüşmeleri sürdürdüğü öğrenilen Tarkan’ın yakın zaman içinde bul bölgeden bir villa sahibi olacağı iddia ediliyor.