Ankara’da “Trabzon Günleri” Düzenlenecek

Geçtiğimiz günlerde yapılan değerlendirme toplantısıyla Ankara’da “Trabzon Günleri” düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ankara’da geçtiğimiz yıllarda düzenlenen etkinliklerin güzel sonuçlar kaydettiğini belirten yetkililer, yeni etkinliğin tarihi ve detaylarını konuşmak için bir araya geldi.

Trabzon Valiliği A Toplantı Salonu’nda bir araya gelen protokol üyeleri, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında Ankara’da düzenlenecek olan “Trabzon Günleri” hakkında değerlendirmede bulundu. Vali İsmail Ustaoğlu yaptığı kamuoyu açıklamasında; Trabzon’un kadim bir kent olduğunu ifade etti.

Sözlerine Trabzon’un gerek yöresel ürünleri gerekse de kültürel zenginlikleriyle her zaman adından söz ettirmeyi başardığını söyleyerek devam eden Vali Ustaoğlu, geçtiğimiz yıllarda düzenlenen “Trabzon Günleri”nin geri dönüşü hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzon Günleri 18 – 21 Nisan Tarihleri Arasında Düzenlenecek

Geçtiğimiz yıllarda Ankara’da gerçekleştirilen Trabzon Günleri’nin eğlenceli ve güzel etkinlikler ortaya çıkardığını ifade eden Vali Ustaoğlu, bu etkinliklerde güzel sonuçlar elde edildiğine dikkat çekti. Dünyanın dört bir tarafından Ankara’ya gelecek katılımcılara, güzide Trabzon’un tanıtılacağını kaydeden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, bir yandan Trabzon’un tanıtımı yapılırken bir yandan da sıla ile gurbetin buluştuğu duygusal bir ortam yaratılacağını ifade etti.

Büyük bir katılımın olması beklenen etkinlik için çaba sarf eden kişilere de teşekkür eden Ustaoğlu, yerel seçimlerde seçilen belediye başkanlarına da görevlerinde başarılar diledi.

Vali İsmail Ustaoğlu’ndan sonra söz alan TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ankara’da düzenlenecek olan Trabzon Günleri etkinliklerinde gelecek yıllarda değişim yapılması gerektiğini ifade eden Balta, “Geçmiş yıllarda Trabzon Günlerine katılım gösteren kişiler, bu yıl da neler olacağını biliyorlar” dedi.

Bu sebeple seneye hep birlikte farklı bir hazırlık yapılması gerektiğini dile getiren Balta, Trabzon Günleri’nin şehrin tanıtımında çok önemli bir yere sahip olan bir faaliyet olduğunun altını çizdi. Ankara’da bulunan milletvekilleri olarak bu konuda üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Bunun ardından Trabzon insanının kendilerinden bekledikleri projeleri hep beraber gerçekleştireceklerine değinen Balta, şehrin bütün belediye başkanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Ankara Atatürk Kültür Merkezi Trabzon günleri 2019 tarihli etkinlik 18 -21 Nisan Tarihleri arasında gerçekleşecektir.