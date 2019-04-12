Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 21:20 TSİ- Etkinlik G: Dün 21:34 TSİ

Ankara’da “Trabzon Günleri” Düzenlenecek

Geçtiğimiz günlerde yapılan değerlendirme toplantısıyla Ankara’da “Trabzon Günleri” düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ankara’da geçtiğimiz yıllarda düzenlenen etkinliklerin güzel sonuçlar kaydettiğini belirten yetkililer, yeni etkinliğin tarihi ve detaylarını konuşmak için bir araya geldi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ankara’da “Trabzon Günleri” Düzenlenecek

Geçtiğimiz günlerde yapılan değerlendirme toplantısıyla Ankara’da “Trabzon Günleri” düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ankara’da geçtiğimiz yıllarda düzenlenen etkinliklerin güzel sonuçlar kaydettiğini belirten yetkililer, yeni etkinliğin tarihi ve detaylarını konuşmak için bir araya geldi.

Trabzon Valiliği A Toplantı Salonu’nda bir araya gelen protokol üyeleri, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında Ankara’da düzenlenecek olan “Trabzon Günleri” hakkında değerlendirmede bulundu. Vali İsmail Ustaoğlu yaptığı kamuoyu açıklamasında; Trabzon’un kadim bir kent olduğunu ifade etti.

Sözlerine Trabzon’un gerek yöresel ürünleri gerekse de kültürel zenginlikleriyle her zaman adından söz ettirmeyi başardığını söyleyerek devam eden Vali Ustaoğlu, geçtiğimiz yıllarda düzenlenen “Trabzon Günleri”nin geri dönüşü hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

 Trabzon Günleri 18 – 21 Nisan Tarihleri Arasında Düzenlenecek

Geçtiğimiz yıllarda Ankara’da gerçekleştirilen Trabzon Günleri’nin eğlenceli ve güzel etkinlikler ortaya çıkardığını ifade eden Vali Ustaoğlu, bu etkinliklerde güzel sonuçlar elde edildiğine dikkat çekti. Dünyanın dört bir tarafından Ankara’ya gelecek katılımcılara, güzide Trabzon’un tanıtılacağını kaydeden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, bir yandan Trabzon’un tanıtımı yapılırken bir yandan da sıla ile gurbetin buluştuğu duygusal bir ortam yaratılacağını ifade etti.

Büyük bir katılımın olması beklenen etkinlik için çaba sarf eden kişilere de teşekkür eden Ustaoğlu, yerel seçimlerde seçilen belediye başkanlarına da görevlerinde başarılar diledi.

Vali İsmail Ustaoğlu’ndan sonra söz alan TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ankara’da düzenlenecek olan Trabzon Günleri etkinliklerinde gelecek yıllarda değişim yapılması gerektiğini ifade eden Balta, “Geçmiş yıllarda Trabzon Günlerine katılım gösteren kişiler, bu yıl da neler olacağını biliyorlar” dedi.

Bu sebeple seneye hep birlikte farklı bir hazırlık yapılması gerektiğini dile getiren Balta, Trabzon Günleri’nin şehrin tanıtımında çok önemli bir yere sahip olan bir faaliyet olduğunun altını çizdi. Ankara’da bulunan milletvekilleri olarak bu konuda üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Bunun ardından Trabzon insanının kendilerinden bekledikleri projeleri hep beraber gerçekleştireceklerine değinen Balta, şehrin bütün belediye başkanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Ankara Atatürk Kültür Merkezi Trabzon günleri 2019 tarihli etkinlik 18 -21 Nisan Tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Dün 21:20 TSİ - Etkinlik

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Yeni internet sitemizi nasıl buldunuz?
ALTINOK: "HİZMETTE BİR NEFERİZ mask
ALTINOK: "HİZMETTE BİR NEFERİZ
Congresium Ankara Etkinlik Takvimi mask
Congresium Ankara Etkinlik Takvimi
Başkent Tanıtım Günleri mask
Başkent Tanıtım Günleri
Evlilik Yıldönümünde Alınacak Hediyeler mask
Evlilik Yıldönümünde Alınacak Hediyeler
Atatürk Orman Çiftliği Ankara mask
Atatürk Orman Çiftliği Ankara
Düzce’de Regaip Kandili’nde Camiler Doldu Taştı mask
Düzce’de Regaip Kandili’nde Camiler Doldu Taştı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B
BDDK’dan Borçlulara Müjdeli Haber mask
BDDK’dan Borçlulara Müjdeli Haber
Beşiktaş’a Karşı Oynamak Başka Bir Duygu mask
Beşiktaş’a Karşı Oynamak Başka Bir Duygu
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi mask
Bakan Dönmez'den petrol müjdesi
Başkan Ayhan Yılmaz Semt Pazarını Denetledi mask
Başkan Ayhan Yılmaz Semt Pazarını Denetledi
NATO üyelerinin üçünde S-300 bulunuyor mask
NATO üyelerinin üçünde S-300 bulunuyor
Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adama Eşinden Şok Suçlama mask
Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adama Eşinden Şok Suçlama

GALERİ

Elçin Sangu Kimdir? mask
Elçin Sangu Kimdir?
Akyazı İlçesindeki Deprem paniği kamerada mask
Akyazı İlçesindeki Deprem paniği kamerada
Can Bartu Kimdir? mask
Can Bartu Kimdir?
Günün Özet Haberleri - Ankara Haber mask
Günün Özet Haberleri - Ankara Haber
Trafikte Makas atan sürücü polise ekiplerince durduruldu mask
Trafikte Makas atan sürücü polise ekiplerince durduruldu
Son dakika! E-5'te araç yangını kamerada mask
Son dakika! E-5'te araç yangını kamerada
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 6 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL