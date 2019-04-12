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Bekçi Alımı Sınav Giriş Yerleri Açıklandı!

Bekçilik alımında yaşanacak gelişmeleri dört gözle bekleyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Bekçilik başvurularının tamamlanmasının ardından sonuçları merakla bekleyen adaylar, Polis Akademisi’nin yayınladığı bildiriyle sınav heyecanına tutuldu.

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Bekçi Alımı Sınav Giriş Yerleri Açıklandı!

Bekçilik alımında yaşanacak gelişmeleri dört gözle bekleyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Bekçilik başvurularının tamamlanmasının ardından sonuçları merakla bekleyen adaylar, Polis Akademisi’nin yayınladığı bildiriyle sınav heyecanına tutuldu.

Türkiye’nin 81 ilinde ve İstanbul – Ankara gibi büyükşehirler özelinde açılan bekçilik başvurusunda yeni gelişme yaşandı. Polis Akademisi bekçilik başvurularının tamamlanmasının ardından bekçilik sınavına girmeye hak kazanan adayların sınava girecekleri yerleri kamuoyuna duyurdu. İşte merakla beklenen bekçi alımı sınav giriş yerleri hakkında ve sınavda teslim edilmesi gereken belgeler ile ilgili bilgiler…

Ön sağlık kontrolü, evrak teslimi gibi işlemlerin yapılacağı bekçi alımında, merakla beklenen sınav giriş yerleri de belli oldu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan açıklamada, sınav merkezi detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı bilgisi verildi.

Bekçi Alımı Sınav Giriş Yerleri Açıklandı

Gözü kulağı bekçi alımıyla ilgili gelişmelerde olan bekçi adaylarının şahsen başvuru ve ön sağlık kontrolü merkezleri ile tarihleri açıklandı. Polis Akadamesi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre bekçi adayları; e-Devlet kapısı sistemi üzerinden şahsen başvuru ve evrak işlemlerini gerçekleştirecekleri, ön sağlık kontrolünden geçebilecekleri başvuru merkezlerini kolaylıkla öğrenebilecek.

Bekçilik önündeki ilk adım olarak görülen bu aşamada adayların ilan edilen tarihte ve başvuru merkezinde şahsen müracaat etmeleri gerekecek. Bu merkezlerde adaylar, daha önce bekçilik alımı başvuru kılavuzunda belirtilen şartlarda ön sağlık kontrolü işlemlerine tabi tutulacak. Ön sağlık kontrolü aşamasından başarıyla geçen adayların bir sonraki aşama olan yazılı sınav için birkaç gün daha beklemesi gerekecek. Çünkü yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi ileri bir tarihte açıklanacak.

Hangi Evraklar Teslim Edilecek

Adaylar, başvuru merkezlerine şahsen başvuru yaptıklarında kendilerinden bir takım evraklar talep edilecek. İşte söz konusu adayların teslim etmesi gereken evraklar;

  • Sınav giriş belgesi
  • Sınav başvuru dilekçesi
  • Adayın TC kimlik numarasını gösteren belgenin aslı ve fotokopisi
  • Diplomanın aslı ve fotokopisi
  • İkametgah belgesi
  • 4 adet biyometrik fotoğraf
  • Sınav ücretini yatırdığına dair banka dekontu
  • Daha önce yaş düzeltmesi yaptırmış olan adaylar için onaylı yaş düzeltme belgesi
  • Sağlık bilgi formu
  • Onaylı şehitlik veya vazife malullüğü belgesi
  • Askerlik terhis belgesi
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